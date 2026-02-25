La realeza está en la mira mediática, tras varios juicios y vinculaciones de los miembros de diferentes países. En Noruega, Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, está en medio de un complicado juicio por 38 cargos en su contra, entre los que aparecen violencia y abuso sexual con varias mujeres. En medio de su afirmación por la inocencia, un testigo aportó un giro inesperado, cuando aseguró que tanto él como la familia real habían ocultado a un hijo, producto de la relación con una de las víctimas.

Giro en el juicio contra Marius Borg: apareció un hijo secreto y causa conmoción

Marius Borg es juzgado por el Tribunal del Distrito de Oslo, por 38 cargos en total, entre los que aparecen delitos sexuales, violencia, maltrato, amenazas, bandalismo, drogas y tráfico, y órdenes de alejamiento, involucrando a múltiples víctimas. Esto lo posicionó en la mira mediática, sobre todo cuando él se proclamó inocente de las cuatro violaciones que se le achacan. En este contexto, hubo un giro inesperado, cuando un testigo apuntó en su contra y sumó a la familia real, al revelar un hijo secreto.

En noviembre de 2024, en un hotel de Grønland, Oslo, Marius Borg habría abusado sexualmente de una chica, quien no dudó en sumarse a las denuncias al momento de que la Fiscalía presentara los cargos. Fue así que un amigo de la víctima habló frente al Tribunal, y reveló que el hijo de Mette-Marit habría estado hablando de su propia paternidad, en una fiesta, y hasta llegó a enseñar a la presunta víctima una foto de su hijo. Sin embargo, la prensa noruega se alejó del testimonio, ya que él no estuvo en el lugar en la que supuestamente se cometió el crimen, y lo que narra son las conversaciones que tuvo con su amiga al día siguiente de aquella noche.

La princesa Mette-Marit en la mira, mientras se lleva a cabo el juicio de su hijo, Marius Borg

El escandaloso juicio de Marius Borg no es lo único que alerta a la familia real de Noruega. Mette-Marit también se posicionó en el ojo de la prensa, cuando la publicación de cientos de correos electrónicos reveló una cercanía mayor a la admitida previamente entre la princesa y Jeffrey Epstein. Esto la colocó en la mira, sobre todo en un contexto donde el príncipe Andrés, exduque de York, fue detenido por sospechas sobre su vínculo con el financista. Ante esto, ella emitió un comunicado a través de la Casa Real, donde pidió disculpas públicas.

Marius Borg Høiby y su familia

La Casa Real noruega se encuentra en un momento crítico frente a la Justicia, entre las conexiones de Mette-Marit con Jeffrey Epstein y el juicio de Marius Borg. Todo se complicó más cuando se dio a conocer que el hijo de la princesa sería padre de un niño secreto, producto de uno de sus abusos sexuales.

A.E