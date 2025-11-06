Así es la relación de Josephine de Bélgica con su prima, la princesa heredera, Elisabeth

Josephine de Bélgica, hija de la princesa Delphine y nieta del rey Alberto II, pertenece a una generación de royals que creció al margen de los protocolos pero con una conciencia clara sobre su lugar en el mundo. Su historia es, en muchos sentidos, una de las más singulares de la monarquía europea: durante años su existencia fue casi invisible hasta que, en 2020, la justicia belga reconoció oficialmente a su madre como hija del monarca. Desde entonces, Josephine y su hermano menor, Oscar, pueden usar el apellido Sajonia-Coburgo y ostentar el título de príncipes de Bélgica.

Elisabeth y Josephine de Bélgica

Cómo es la relación entre Josephine de Bélgica y su prima, la heredera Elisabeth

La joven, que cumplirá 22 años el año próximo, demostró una sensibilidad social que la acerca a otros miembros de su familia, en especial a su prima, la princesa heredera Elisabeth. Recientemente, su madre compartió imágenes en las que Josephine donaba su melena a la asociación Think Pink, dedicada a la lucha contra el cáncer de mama. “Llevaba cinco años deseando hacerlo”, explicó Delphine, orgullosa de la determinación de su hija. Un gesto que no pasó inadvertido en la corte, donde la reina Matilde —madre de Elisabeth— mantiene también un fuerte compromiso con causas vinculadas a la salud y la inclusión.

Aunque las primas todavía no han sido vistas juntas en público, comparten inquietudes similares: ambas se educaron en instituciones internacionales, hablan varios idiomas y muestran interés por los derechos humanos y el arte contemporáneo. Josephine, criada en Uccle junto a su madre y su padre, el irlandés-estadounidense Jim O’Hare, se mudó en 2022 a los Países Bajos para estudiar Artes Liberales y Ciencias, con una orientación en Derechos Humanos. Según su madre, sueña con ejercer la abogacía, inspirada en la batalla legal que marcó la vida familiar.

Elisabeth de Bélgica

Alejada del protocolo real, Josephine cultiva un perfil bajo. Usa la aplicación VSCO para compartir fotografías de sus viajes y de su paso por China, donde participó en un programa de voluntariado. En redes, sus publicaciones reflejan un espíritu libre, entre lo artístico y lo social, en línea con la educación abierta que recibió.

Hoy, tanto ella como Elisabeth de Bélgica —la heredera al trono— encarnan una nueva etapa para la monarquía belga: moderna, empática y menos rígida. Distintas en recorrido pero unidas por la misma sangre, las dos jóvenes representan el futuro de una familia que comienza a reescribir su historia.

F.A