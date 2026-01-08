El ex Gran Hermano, Tomás Holder, denuncia que lo secuestraron en Punta Cana

Tomás Holder organizó unas vacaciones soñadas en Punta Cana junto a su novia, Milagros, y compartió imágenes en el lugar. Sin embargo, no todo fue como lo imaginaba y al momento de volver al país, el ex Gran Hermano atravesó un duro momento que decidió hacerlo público con dolor y enojo.

El mal momento que vivió Tomás Holder en sus vacaciones en Punta Cana

Tomás Holder vuelve a ser noticia en los medios. Esta vez, por una fuerte acusación contra un resort de Punta Cana en el que hospedó con su novia Milagros Lambardii. El exconcursante de la casa más famosa escogió este paradisíaco destino para celebrar Año Nuevo y disfrutar de unos días a puro relax.

En su cuenta de Instagram compartió un posteo en el lugar y se mostró feliz por su estadía. "Arrancar el 2026 con vos", escribió el joven junto a un emoji de corazón y una romántica postal con su pareja, donde se los ve con trajes de baño y posando en la playa. Sin embargo, este jueves 8 de enero, decidió contar el mal momento que le tocó vivir cuando él y su pareja hicieron las valijas para regresar a la Argentina.

Tomás Holder y su novia en Punta Cana

Todo comenzó cuando el periodista Juan Etchegoyen contó en Radio Mitre que “están pasando cosas fuertes con Tomás Holder”. Luego, reveló que el ex "hermanito" denunció al hotel donde se hospedó durante sus vacaciones. Según el influencer, los empleados del sitio lo retuvieron legítimamente porque se negó a a pagar 220 dólares por una cena a la que no acudió ni él ni su novia.

Si bien Tomás Holder les explicó que no estuvieron presentes ese día porque Milagros se sentía mal, al momento del check out no los dejaron irse porque consideraban que era una deuda que debían saldar. En comunicación con el periodista, aclaró que su denuncia no tiene que ver con el dinero sino con algo más serio. "No es la plata el problema, es mucho más grave que eso. La retención ilegítima de la libertad es lo grave”, expresó furioso.

Tomás Holder fue uno de los participantes destacados del regreso de Gran Hermano.

En este sentido, agregó que no los dejaban salir y que querían que perdieran su vuelo si no abonaban la cena a la que no asistieron. “Se reían y me decían que harían un informe. No saben las ganas de explotar que tenía”, sumó el mediático al recordar el fuerte episodio.

La fuerte acusación de Tomás Holder contra un resort de Punta Cana

Acto seguido, aseguró que su denuncia pública tiene el fin de dejar expuesto el accionar del lugar y que no hayan más personas que pasen por lo mismo. “Solo quiero que como argentino jamás le pase a uno de ustedes algo así porque sé que hay familias que no se puede permitir un viaje así y no estaría bueno que caigan en manos de estafadores y ladrones”, manifestó.

En comunicación con Juan Etchegoyen sumó que todo no terminó ahí ya que tomaron otras medidas para presionarlos a pagar. "Íbamos a ir al shopping y nos querían cortar las pulseras para que no volviéramos a entrar, cuando nos quedaban más de 24 horas de hospedaje. No podíamos salir del hotel”, recordó Tomás Holder, completamente indignado.

Por último, lanzó: “Son lo peor que hay, espero no sigan haciéndole esto a sus huéspedes". Afortunadamente, ya se encuentra en el país junto a su novia. A través de su red social, invitó a sus seguidores a bajar el puntaje del hotel de Punta Cana como forma de repudio y protesta por la mala experiencia vivida. De esta manera, el ex Gran Hermano, Tomás Holder, denunció que lo secuestraron en Punta Cana por una supuesta deuda.