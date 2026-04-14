El nuevo problema judicial que enfrenta el príncipe Harry: la denuncia que involucra a su mamá, Lady Di

El príncipe Harry volvió a quedar envuelto en un frente judicial, pero esta vez por un conflicto especialmente sensible. La denuncia fue presentada por Sentebale, la organización benéfica que él mismo cofundó en 2006 en homenaje a su madre, Lady Di. Según informó la agencia de noticias Reuters, la causa fue iniciada en la High Court de Londres por difamación. También alcanza a Mark Dyer, amigo cercano de Harry y exdirectivo de la entidad.

La interna en Sentebale que hoy complica al príncipe Harry

Según la demanda, la organización acusa al príncipe Harry y a Mark Dyer de haber impulsado una campaña mediática que dañó su reputación y afectó su funcionamiento. La denuncia tiene detrás una interna que viene escalando desde 2025 y que, con el tiempo, se volvió cada vez más visible. El quiebre se hizo público cuando Harry y el príncipe Seeiso de Lesoto, cofundador de Sentebale, renunciaron a sus cargos honorarios en medio de una fuerte disputa con la presidenta de la organización, Sophie Chandauka.

El príncipe Harry junto a Mark Dyer.

A partir de ahí se abrió una pelea con acusaciones cruzadas, versiones sobre presunto hostigamiento y cuestionamientos a la conducción de la entidad. Ese deterioro terminó desembocando ahora en una demanda formal. El punto más delicado es que Sentebale nació justamente para honrar la memoria de Lady Di y acompañar a jóvenes vulnerables en Lesoto y Botsuana, sobre todo afectados por el VIH y el sida.

Cómo se defendió el príncipe Harry tras la denuncia de Sentebale

En concreto, la organización sostiene que Harry y Dyer habrían promovido desde marzo de 2025 una ofensiva pública que impactó de lleno sobre la imagen de la fundación. Según esa versión, esa exposición negativa complicó la actividad interna y generó consecuencias para su conducción. Del lado del duque de Sussex, la respuesta fue tajante desde el arranque. Harry negó las acusaciones, las consideró ofensivas y cuestionó que se avance con este tipo de acciones en un ámbito ligado al trabajo solidario. Además, sostuvo que sus diferencias con la conducción de Sentebale ya habían sido planteadas por vías formales antes de su salida.

El príncipe Harry en un acto de la fundación Sentebale.

El caso, además, se sostiene sobre un antecedente reciente que dejó a la organización bajo observación. En agosto de 2025, la Charity Commission británica informó que no había encontrado pruebas de bullying, misoginia o racismo de carácter generalizado dentro de Sentebale. De todos modos, sí cuestionó la gobernanza de la entidad y la manera en que todas las partes manejaron el conflicto en público.

Ese dato importa porque muestra que, aunque el príncipe Harry no quedó señalado como responsable de un esquema sistemático de abuso, la crisis institucional sí existió. Por eso el golpe es doble: no solo enfrenta una nueva batalla legal, sino que además la pelea toca uno de los proyectos más ligados al legado de Lady Di dentro de su historia personal.