Máxima Zorreguieta es de las royals más observadas por todos, gracias a su inesperada historia de amor con el rey Guillermo y a su carisma al momento de volverse miembro de la familia real. Si bien ella siempre vuelve a su país natal, el ojo de atención público recae en ella al momento de volver a cumplir con sus obligaciones reales. Sin embargo, su familia en la Argentina prefiere alejarse de la mediatización, sobre todo su madre, María del Carmen Cerruti.

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo

Alejada de los medios y el ojo público: la razón por la que la madre de Máxima Zorreguieta elige esconderse

María del Carmen Cerruti es la madre de la reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta. Ella crió a sus hijos en un departamento de Recoleta, donde aún en la actualidad vive. Sin embargo, y si bien es la mamá de una de las royals más influeyentes de los últimos años, se mantiene alejada de la exposición mediática, y no aparece en fotografías o imágenes públicas. La realidad es que hay varias razones por las cuales ella decidió este estilo de vida, pero todas ellas tienen que ver con una elección personal.

Jorge Zorreguieta, su esposo y padre de Máxima, era una figura reconocida en Argentina, por haber sido secretario de Agricultura y Ganadería durante la última dictadura cívico-militar. Este rol que tuvo provocó que la familia real decidiera que no fuera parte del casamiento, al igual que María del Carmen por elección propia. Esto la llevó a adoptar un perfil reservado y, cuando su hija también tomó un rol de importancia a nivel internacional, esta decisión se hizo más fuerte y tajante.

Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta y su familia viajan a la Argentina todos los años

A pesar de tener su vida en los Países Bajos, Máxima Zorreguieta y su familia eligen tener sus vacaciones en la Argentina, durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, sobre todo en el sur de su país natal. Sin embargo, parte de su familia aún reside en Buenos Aires, lo que provoca de que, en ocasiones especiales como cumpleaños, la reina se tome unos días para poder ir a verlos, lejos de las cámaras y respetando su decisión de alejarse de la vida pública.

Máxima Zorreguieta, el rey Guillermo y sus hijas

Su madre, María del Carmen Cerruti, optó por mantener una vida alejada de los medios de comunicación, y con una rutina de bajo perfil que le permite seguir con su día a día. Esto se debe a una historia previa con la mediatización que comienza por el padre de Máxima Zorreguieta, y que la llevó a dedicarse al hogar y a su privacidad. A pesar de esto, muchos de los seguidores de la reina se preguntan sobre su vida actual y cómo se encuentra a sus 81 años.

