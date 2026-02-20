La detención del príncipe Andrés provocó diversos tipos de comentarios alrededor del mundo, y muchos de los medios de comunicación especialistas comenzaron a investigar las reacciones de su contexto. Desde el comunicado del rey Carlos III hasta la complicada situación de Sarah Ferguson, la situación del exduque de York se volvió uno de los escándalos reales más grandes del último tiempo. Sin embargo, algunos expertos revelaron las reacciones de las hijas del sospechoso, Beatriz y Eugenia de York, quienes no mantienen una relación cercana con él.

Príncipe Andrés y una de sus hijas

Revelaron las reacciones de Beatriz y Eugenia de York tas la detención de su papá, el príncipe Andrés

El 19 de febrero, en su cumpleaños 66, el expríncipe Andrés fue detenido por la policía británica, bajo la sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, sobre todo alrededor de su cercano vínculo con Jeffrey Epstein y su caso. Esto provocó un escándalo en la realeza y su círculo cercano, quien quedó bajo la mira mediática. En este contexto, muchos se preguntaron sobre cómo habría sido la reacción de su familia cercana. Por un lado, se sabía que Sarah Ferguson también estaba bajo sospechas, debido a que se encontró una relación entre ella y el magnante, como la que tenía su exesposo.

Sus hijas, Beatriz y Eugenia de York, se mantuvieron alejadas de sus padres desde hace un tiempo, sobre todo en eventos públicos. Si bien la mayor de ambas intentó ayudar a su padre en ocasiones, tras las acusaciones, mientras que la menor se distanció por completo, la noticia del arresto no les habría caído de la mejor manera. Según el Daily Mail, ambas “están en estado de shock” e “inquietas”, pero en ninguna de sus redes sociales emitieron un comunicado o mensaje al respecto.

Beatriz de York, Eugenia de York

La relación actual del príncipe Andrés y sus hijas, Beatriz y Eugenia de York

La relación del príncipe Andrés con sus hijas comenzó a sufrir un quiebre, cuando salieron las acusaciones y las pruebas de la relación del exduque con Jeffrey Epstein. Esto llevó a que los medios de comunicación trataran la noticia de que ambas mujeres se habrían sentido "traicionadas" por su padre. Sin embargo, Beatriz fue la que más se quedó a su lado, intentando ayudar a limpiar su imagen e invitándolo a eventos privados. Por su parte, Eugenia se alejó por completo, sobre todo al involucrarse en diferentes organizaciones.

Príncipe Andrés, Beatriz de York, Eugenia de York

Ambas princesas mantienen sus vidas con sus hijos, lejos de los escándalos que rodean a la familia real. A pesar de esto, la noticia del arresto del príncipe Andrés llevó a que reaccionaran y la prensa hablara al respecto. Tras 11 horas de custodia policial, el exduque fue liberado bajo investigación, por lo que continúan las sospechas en su contra. La noticia de su detención, a pesar de este final, dio de qué hablar a las redes sociales y expertos, volviéndolo uno de los escándalos de la realeza más fuertes del último tiempo.

A.E