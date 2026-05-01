Aparecieron audios inéditos de Lady Di: qué dice en las 5 horas de grabación

Lady Di sigue siendo de las royals más queridas y observadas por todos los usuarios. Los medios de comunicación siguen investigando sobre su vida, mientras que los internautas la recuerdan con fotos o acciones que hizo durante su paso por la realeza. Sin embargo, hay muchos detalles que aún no se dieron a conocer y que, de a poco, salen a la luz. En las últimas horas, aparecieron cinco horas de audios inéditos, donde ella relata algunos de los puntos que más interesan a los expertos.

Lady Di

Lady Di de nuevo con una voz: las cinco horas de audio que reconstruyen su historia

En los últimos días, medios de comunicación expertos en realeza dieron a conocer de un nuevo proyecto que volverá a darle voz a Lady Di, a casi 30 años de su fallecimiento. "Diana: La verdad no escuchada" es el documental que está en producción, donde reconstruye la vida de la princesa de Gales. El mismo no solo se hará a base de entrevistas, sino que con cinco horas de grabaciones privadas, realizadas en 1991, en pleno deterioro de su relación con Carlos. Las mismas salieron a la luz hace poco tiempo, y se utilizarán para este nuevo proyecto.

En ellas, la princesa reflexiona sobre su vida dentro de la familia real, su vínculo con sus hijos, los príncipes William y Harry, sus problemas de salud mental, la bulimia, y su percepción de figuras clave como Camila Parker Bowles o Sarah Ferguson, o su exesposo el rey Carlos. Los audios fueron registrados por el doctor James Colthurst, amigo cercano de Diana, y posteriormente utilizados como base para el libro "Diana: Su verdadera historia", publicado por Andrew Morton en 1992.

Ambos hombres cercanos a la princesa serán partícipes del documental próximo a salir y, en su momento, el biógrafo había adelantado el impacto que le causaron estas cintas cuando las escuchó al momento de realizar el libro. Vanitatis recuperó los dichos de Morton, quien confesó que escuchar la voz de Lady Di fue como asomarse a "una realidad paralela", marcada por la soledad, la presión mediática y la sensación de traición dentro del propio palacio.

Lady Di y el príncipe William

Los detalles del nuevo documental de Lady Di

Según Vanitatis dio a conocer, el rodaje y la producción del nuevo documental "Diana: La verdad no escuchada" se encuentra en marcha, y está previsto su estreno para el 31 de agosto de 2027, coincidiendo con el 30 aniversario del fallecimiento de Lady Di en París. Entre otros detalles, aseguraron que aparecerán personas cercanas al entorno de la princesa de Gales, como su excompañera de colegio Delissa Needham, su peluquero Sam McKnight, su astróloga Penny Thornton o el bailarín Wayne Sleep, todos ellos testigos directos de distintas etapas de su vida.

Lady Di y el príncipe William

Esta última noticia de nuevos audios de Lady Di generó emoción en todos los seguidores que siguen recordando a la princesa. Sin embargo, por el momento, no es posible escucharlos ni tampoco se difundieron públicamente. Es así como el nuevo documental ya generó expectativas de poder volver a escuchar la voz de Diana de Gales, una de las royals más queridas y aún recordadas, a casi 30 años de su fallecimiento.

A.E