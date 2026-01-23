Marcelo Polino sentenció el futuro de Wanda Nara en Telefe: “Termina MasterChef y la dejan en la cuerda floja

En el mundo de la televisión argentina, donde los secretos de backstage casi siempre terminan en la superficie, Marcelo Polino volvió a meter la cuchara. Desde el panel de DDM (América TV), el experto en espectáculo aseguró que en Telefe hay incomodidad por la forma en que Wanda Nara se expone públicamente mientras conduce MasterChef Celebrity.

Marcelo Polino reveló detalles de la interna en Telefe y encendió la polémica sobre el futuro de Wanda Nara tras MasterChef.

“El comentario interno es que ‘ya termina MasterChef y la dejamos un poco en el freezer”, aseguró Polino, dejando entrever que, según sus fuentes, el canal evalúa poner distancia con la figura mediática una vez finalizado el programa.

Este tipo de declaraciones no sorprenden en un país donde la televisión y el espectáculo conviven con rumores, idas y vueltas entre celebridades y producción, pero en este caso el conflicto tiene varios matices que valen la pena analizar.

¿Qué provocó la molestia en Telefe?

Polino no se quedó en generalidades y detalló los motivos que habrían generado malestar entre los directivos del canal: no sería tanto el desempeño de Wanda como conductora lo que preocupa, sino lo que dice y cómo lo expresa fuera del formato del reality.

El periodista recordó momentos particulares, como menciones de índole sexual o personales en redes y transmisiones, que habrían “cruzado líneas” a pesar de que, en materia de rating, el ciclo sigue siendo competitivo.

Wanda Nara, en el centro de la controversia, mientras conduce MasterChef Celebrity y crecen los rumores sobre su continuidad en Telefe.

Marina Calabró, panelista junto a Polino, también aportó detalles sobre cláusulas habituales en los contratos de Telefe: todos incluyen compromisos de conducta pública y privada, y cualquier declaración que pueda “atentar contra la moral o los valores del canal” puede interpretarse como causal de rescisión.

La polémica con Mauro Icardi y “MasterChina”

Este conflicto se da en un contexto más amplio que también involucra a Mauro Icardi y a la actriz Eugenia “la China” Suárez. Tras la exposición de chats privados entre Wanda y su ex, se generó un cruce mediático intenso que incluso llegó a viralizarse con un apodo irónico en redes: MasterChina, en alusión a la presencia recurrente del nombre de Suárez en publicaciones relacionadas con el programa.

Las respuestas no tardaron: Icardi criticó duramente a Wanda, calificando su actitud como “obsesiva” y defendiendo la imagen de su pareja actual, lo que intensificó aún más el ruido mediático alrededor del caso.

Lejos de bajar el tono, Wanda Nara salió a dar su versión de los hechos. En una entrevista televisiva, explicó que cuando menciona ciertos temas en MasterChef Celebrity lo hace “porque es funcional al programa” y porque responde a lo que el guion establece, no por decisiones arbitrarias personales.

Lo que queda claro es que más allá de cómo termine MasterChef Celebrity, la interna que se desató entre Wanda Nara y Telefe dio lugar a un debate sobre los límites de la exposición mediática de una figura pública dentro y fuera de su trabajo.

