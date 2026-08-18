“Tour Detox en Estación Tachyon: renová tu esencia con la energía del punto 0”

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Cada vez más personas sienten el llamado a un cambio interno. Quienes eligen dar este paso evolutivo hacia una octava más alta tienen la posibilidad de activar un nuevo ADN y despertar a su esencia cósmica.

Para esta transición, se requieren nuevas herramientas que permitan: Soltar lo viejo de manera consciente; Reforzar los cuerpos; Elevar la frecuencia vibratoria; Mejorar la salud, nutrirse con conciencia y Descansar profundamente.

El Tour Detox está pensado para acompañar este proceso de despertar, que ya es una realidad para muchos seres, según asegura Nathalie.

La Cámara Tachyónica invita a intencionar el propósito, sanar heridas y despertar dones; los masajes permiten habitar el cuerpo y relajar tensiones. Por su parte, el pediluvio iónico ayuda a desintoxicar, mientras que la máquina de energía escalar calibra los chakras, y las ondas sonoras de los diapasones armonizan las células en resonancia pura. Finalmente, el yoga y el Chi Kung impulsan el movimiento del vehículo más preciado —el cuerpo físico— en un marco de disfrute, conciencia y unidad.

A través de un circuito integral, cada propuesta está diseñada para el bienestar profundo:

Cámara Tachyónica: una antena de energía pura que conecta directo con la fuente, para realinear al consultante con su verdadera esencia. Su energía irradia a todo el predio, profundizando cada terapia.

Masajes corporales: ideales para priorizarse, mover las fascias, habitar el cuerpo y liberar tensiones.

Pediluvio iónico: una potente herramienta de desintoxicación celular.

Máquina de energía escalar: diseñada para estimular la energía vital del cuerpo y la armonía celular.

Diapasones terapéuticos: sonidos precisos para reducir el estrés, aliviar dolores, calmar el sistema nervioso y equilibrar la energía corporal.

Yoga y Chi Kung: prácticas ancestrales de movimiento, para mejorar la respiración, la concentración, aumentar la flexibilidad y lograr calma interior.

Las frecuencias de los sonidos, las geometrías sagradas y los códigos de luz presentes en los diferentes espacios actúan como llaves internas. Recalibran el sistema y traen nueva información al ADN, lo que permite la evolución hacia un nuevo genoma humano: más despierto, amoroso y conectado con la Tierra y el Cosmos.

El Tour Detox ofrece packs de 24, 48 y 72 horas que incluyen: Hospedaje confortable en un entorno natural único. Alimentación vegetariana consciente en Agartha Bistró y vistas majestuosas al Cerro Uritorco, en un predio rodeado de monte nativo.

Además, Estación Tachyon está totalmente equipada para recibir a grupos de hasta 35 personas. Los facilitadores que deseen organizar sus propios retiros disponen de: 3 hectáreas de monte nativo; salón hexagonal para actividades y meditaciones; fogón y pileta; y gastronomía consciente personalizada.

En Estación Tachyon se apuesta a anclar una Nueva Humanidad: un espacio donde el ser humano puede elegir soltar la dualidad, vibrar en coherencia, expandir su máximo potencial y sostener más amor en su entramado energético.

Estación Tachyon | Nathalie de Smet

Web: www.estaciontachyon-timalu.com

WhatsApp: +54 9 3548 58-2575

IG: @estaciontachyon.timalu