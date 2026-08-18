Una mirada integral sobre el vínculo y la crianza

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Claudia, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión?

Soy psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con 20 años de ejercicio profesional.

A lo largo de mi trayectoria trabajé en consultorio acompañando a niños, adolescentes, adultos y familias, también en hospitales públicos, clínicas privadas y en el ámbito educativo. Mi recorrido incluye el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el Equipo de Maternidad del Hospital T. Álvarez. También formé parte de equipos de orientación escolar, ejercí la docencia y acompañé procesos de inclusión de niños con capacidades diferentes.

Cada una de estas experiencias fue enriqueciendo mi mirada y consolidando mi interés por la psicología perinatal, área en la que actualmente acompaño a mujeres y familias durante el embarazo, el posparto y los primeros años de crianza. Además, a lo largo de mi carrera realicé diversas formaciones, entre ellas en Estimulación Temprana, que complementan mi trabajo profesional

¿A través de qué espacios y propuestas acompaña a las familias?

Actualmente acompaño a mujeres y familias durante el embarazo, el posparto y los primeros años de crianza, brindando un espacio de escucha, orientación y contención.

Además de la atención clínica, desarrollo recursos digitales y contenidos de divulgación con el propósito de acercar información clara y herramientas prácticas que acompañen a las familias en esta etapa. Mi objetivo es que puedan transitarla con mayor confianza, comprensión y tranquilidad, fortaleciendo el vínculo temprano con sus hijos.

¿Cómo te proyectas en el mediano plazo?

Me proyecto acompañando cada vez a más familias, tanto desde el espacio de consulta como a través de propuestas y contenidos que acerquen la psicología con un lenguaje claro, cercano y accesible.

Me entusiasma seguir desarrollando recursos que brinden herramientas prácticas para el embarazo, el puerperio y la crianza, así como continuar generando espacios de difusión que ayuden a las familias a sentirse más seguras, comprendidas y acompañadas. Creo que cuando las familias cuentan con información clara y apoyo oportuno, pueden transitar estas etapas con mayor confianza y construir vínculos saludables desde el embarazo

¿Cuál considerás que es tu diferencial?

Más que hablar de diferencias, me gusta pensar en la forma en que elijo ejercer mi profesión. Busco que cada familia encuentre un espacio donde se sienta escuchada, comprendida y acompañada. Quiero acercar la psicología con un lenguaje claro, cercano y humano, porque creo que cuando las familias comprenden lo que les sucede, pueden transitar las distintas situaciones con mayor tranquilidad, confianza y bienestar.

¿Qué lugar ocupa la comunicación en tu forma de ejercer la psicología?

Desde la Psicología Perinatal, trabajo desde un paradigma preventivo y de promoción de la salud, donde la información y el acompañamiento temprano ocupan un lugar fundamental. Entiendo que brindar herramientas antes de que aparezcan las dificultades también es una forma de cuidar.

Esa mirada guía mi trabajo fuera del consultorio. Con ese propósito, desarrollé dos propuestas destinadas a acompañar a las familias: Navegando las emociones, una propuesta audiovisual para acompañar la maternidad, la paternidad y los primeros meses de vida del bebé; y Estimulación temprana desde el embarazo hasta el primer año de vida, con actividades y orientaciones que favorecen el desarrollo infantil desde el comienzo.

Para mí, comunicar es una manera de acercar la psicología a más familias y ampliar las posibilidades de acompañamiento más allá del espacio de consulta.

Lic.Claudia Boccardo - M.N 47810

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