Fortify: del fitness al bienestar cotidiano

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Fortify nació a partir de una experiencia personal y de una mirada que combina deporte, nutrición y bienestar. Su fundador, John Fort creció vinculado a la industria alimenticia a través de Felfort y durante años estuvo ligado al gimnasio y al consumo de suplementos.

Vivió 11 años en Miami, donde realizó sus estudios universitarios hasta alcanzar un MBA, complementado con una certificación en Nutrición Fitness. Esos años le permitieron conocer productos, sabores y tendencias vinculadas a la nutrición y el wellness.

Su propio proceso de transformación también fue fundamental: vivió con sobrepeso gran parte de su vida y llegó a pesar 120 kilos. Esa experiencia lo llevó a profundizar sus conocimientos en nutrición, suplementación y entrenamiento, y posteriormente a acompañar a otras personas en sus propios procesos de transformación.

Una marca con identidad propia

La marca fue fundada junto a Christian Schweizer, uno de sus mejores amigos y compañero de gimnasio durante años. Schweizer desarrolló una reconocida carrera internacional como DJ y productor de música electrónica y trance, y también vivió en Miami. Ambos regresaron a Argentina prácticamente a la par, con la intención de construir un proyecto propio.

Desde el comienzo, la propuesta buscó diferenciarse a través de formulaciones prácticas, sabores disruptivos y precios competitivos.

Uno de sus diferenciales está en la búsqueda de sabores. En sus proteínas, la marca incorpora referencias a golosinas icónicas y nostálgicas argentinas. Un ejemplo es la proteína Marroc, que combina whey y colágeno.

Entre sus productos también se encuentra Amplify, que reúne aminoácidos, creatina y glutamina, tres suplementos asociados a la recuperación y el desarrollo muscular, en una misma propuesta.

Del deporte al wellness

Fortify lanzó sus primeros productos en septiembre de 2025. La respuesta de los consumidores y la recompra permitieron validar el concepto y avanzar en nuevas categorías y canales de distribución.

Ahora, la marca da un paso más allá del universo estrictamente deportivo con Collagen Beauty, una nueva línea de wellness con una estética y un objetivo diferentes. Su fórmula combina colágeno, biotina, ácido hialurónico, resveratrol y otros componentes orientados al cuidado de la piel, el pelo y las uñas, además del concepto de healthy aging.

El próximo desafío: llegar a la vida cotidiana

Los suplementos fueron la puerta de entrada, pero no el destino final. El objetivo es construir una marca de consumo vinculada a la nutrición y el bienestar, pensada para acompañar también las rutinas cotidianas.

La oportunidad está en las personas que buscan alimentarse mejor pero no siempre cuentan con tiempo para cocinar o preparar alternativas saludables. Por eso, uno de los próximos proyectos es desarrollar snacks funcionales dulces y salados que sean ricos, prácticos y accesibles.

La visión a futuro es llevar la propuesta del gimnasio a la vida cotidiana, llegando a kioscos y supermercados con nuevas alternativas de consumo. El objetivo final es construir una marca de nutrición y bienestar de consumo masivo, con origen en Argentina y potencial de expansión internacional.



Instagram: fortifyoficial

Sitio web: www.fortify.com.ar