West Indian Coffee, protagonista del crecimiento de la cultura cafetera en Argentina

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El 1 y 2 de agosto, la Plaza de la Intendencia de Córdoba volvió a convertirse en punto de encuentro para la comunidad cafetera con la cuarta edición de El Cafezazo, un evento de identidad cordobesa que regresó de la mano de Belén Duro, representante de Ínfimo Tostadores, quien tomó el desafío de volver a poner en movimiento este encuentro y llevarlo a una escala mayor.

Y el crecimiento se hizo evidente: más de 37.000 personas participaron de esta edición, convirtiéndola en la más grande hasta el momento.

Para West Indian Coffee, además, se trató de una nueva etapa de un vínculo que viene desde el comienzo. La empresa estuvo presente en las ediciones anteriores de El Cafezazo y volvió a acompañar esta cuarta edición desde Buenos Aires, acercando equipamiento profesional y compartiendo stand junto a Ínfimo Tostadores.

El espacio reunió dos partes fundamentales del ecosistema cafetero: el café y las herramientas que hacen posible prepararlo. West Indian presentó máquinas y molinos de Storm Barista Attitude, Iberital y Fiorenzato, marcas que representa oficialmente en Argentina.

Pero esta edición tuvo también un fuerte componente humano. Entre las diferentes actividades y encuentros, uno de los momentos destacados fue “Mujeres que mueven el café”, una charla que reunió a mujeres referentes de distintos sectores para compartir sus recorridos y conversar sobre el presente y el futuro de la industria.

Entre las participantes estuvo Cynthia Muiños, CEO de West Indian Coffee, junto a Belén Duro, Fer Romay y Malena Belarde, con la moderación de Majo Quinteros.

La participación de Belén tuvo un doble significado: como representante de Ínfimo Tostadores y como una de las personas detrás de esta nueva edición de El Cafezazo. Su rol fue fundamental para volver a poner en marcha un encuentro que nació en Córdoba y que, cuatro ediciones después, logró convocar a decenas de miles de personas.

La charla tuvo además un momento especialmente significativo para la industria argentina: la presentación del capítulo argentino en formación de la International Women’s Coffee Alliance (IWCA), la asociación internacional de mujeres del café.

El encuentro contó con la presencia de tres miembros de la organización y una representante de IWCA España, acercando a Argentina una red internacional que busca conectar y empoderar a mujeres a lo largo de toda la cadena de valor del café.

La llegada de la IWCA al país abre la posibilidad de construir una comunidad local que reúna a mujeres referentes de diferentes áreas de la industria, generando vínculos, intercambio y nuevas oportunidades.

Que esta presentación haya tenido lugar dentro de El Cafezazo también refleja el espíritu que tuvo esta cuarta edición: un evento que creció en convocatoria, pero que mantuvo como eje el encuentro entre las personas que forman parte del mundo del café.

Desde Córdoba, Belén impulsó el regreso de un evento que hoy logró trascender ampliamente la escena local. Y desde Buenos Aires, West Indian volvió a acompañarlo, reafirmando un vínculo que comenzó en sus primeras ediciones y que continúa creciendo junto al evento.

Porque El Cafezazo no fue solamente una feria de café. Fue un punto de encuentro entre tostadores, equipamiento, cafeterías, profesionales, marcas y consumidores. Una comunidad que crece y que, edición tras edición, encuentra nuevas caras, nuevas voces y nuevas formas de construir la cultura cafetera argentina.

En su cuarta edición, El Cafezazo demostró que el café tiene una comunidad enorme detrás. Y que cuando esa comunidad se encuentra, puede hacer mucho más que llenar una plaza: puede abrir conversaciones, generar vínculos y construir el futuro de la industria.

CONTACTO: www.westindian.com.ar