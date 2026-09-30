Lorena Banno: ¿Cuándo es el momento de reconstruirse?: El lugar de la micropigmentación paramédica después de una cirugía mamaria

CONTENT CARAS LIKE

¿Cuándo es el momento de reconstruir una areola? La pregunta parece médica, pero la respuesta no depende solamente del cuerpo.

Detrás puede haber una mastectomía, una cirugía reconstructiva o una complicación derivada de una intervención mamaria. Las historias son diferentes, pero muchas veces comparten algo: existe un momento en el que médicamente es posible avanzar y otro, mucho más personal, en el que una mujer siente que está preparada para hacerlo.

“Hay mujeres que llegan apenas pueden realizarse el procedimiento y otras que lo hacen meses o incluso años después. Ninguna llega tarde”, explica Lorena Banno, especialista en micropigmentación paramédica y método Areola Flower®.

Por supuesto, existen condiciones que deben respetarse. La zona necesita estar correctamente cicatrizada y siempre deben contemplarse las indicaciones del equipo médico tratante antes de realizar una micropigmentación.

Pero estar físicamente preparada no significa necesariamente querer volver a intervenir el cuerpo. Puede que el cuerpo esté listo, pero una todavía no.

Una nueva sesión puede significar acercarse otra vez a una zona que atravesó cirugías, cambios o complicaciones. Por eso algunas mujeres necesitan información; otras, tiempo. Algunas llegan decididas y otras primero necesitan preguntar, entender el procedimiento y perder el miedo.

“No debería existir presión por reconstruirse ni por hacerlo en determinado momento. Antes de trabajar sobre la piel necesito escuchar qué espera esa mujer y entender en qué etapa está”, sostiene Banno.

No existe, entonces, un calendario emocional para la reconstrucción.

La medicina determina cuándo están dadas las condiciones para avanzar. Pero la decisión de hacerlo —y el momento elegido— pertenece a cada mujer.

Pueden ser meses después. Pueden ser años.

Porque quizás una parte importante de volver a apropiarse del propio cuerpo sea precisamente esa: recuperar también la posibilidad de decidir qué hacer con él, cómo y cuándo.

Lorena Banno

Dermocosmiatra & PMU | Micropigmentación Reconstructiva (Areolas | Cicatrices | Cejas)

Especialista en Areola Flower (Brasil) | Artista PhiBrows

Seguime en Instagram @lorebanno.areolaflower | @lorenabanno

Tel. 2396 543011

Pehuajó | Nordelta | Vicente López

lorenabanno.com