Una brújula de autoobservación para navegar tu complejidad

Hoy damos un paso más para compartirte no un instructivo rígido, sino una brújula de autoobservación: una herramienta simple para hacer una pausa, registrar dónde estás parada y empezar a elegir desde un lugar de mayor libertad.
Esta brújula se apoya en cuatro puntos cardinales de reflexión diaria
1. El Norte: Estado corporal y emocional
Antes de exigirle rendimiento a tu día, frená un segundo. ¿Cómo está tu cuerpo hoy? ¿Sentís tensión en los hombros, el cuello rígido o una respiración corta? ¿Qué emoción te acompaña al despertar? Registrar tu estado sin juzgarlo es el primer filtro para evitar actuar en piloto automático.
2. El Sur: Los mandatos y el "deber ser"
Prestá atención a todas esas frases internas que empiezan con un "tendría que". ¿Esa exigencia nace de una necesidad genuina o de un molde externo que compraste sin darte cuenta? Identificar de quién es la expectativa que estás sosteniendo es el paso clave para soltar la culpa y aflojar la autoexigencia.
3. El Este: Tu trama de roles
Recordá que tu trabajo, tu maternidad o proyectos, tu descanso y tus vínculos están íntimamente entrelazados. ¿A qué área de tu vida le estás quitando espacio hoy por atender las urgencias? Reconocer tu complejidad te aleja del mito inalcanzable del "equilibrio perfecto" y te acerca a una armonía real y posible.
4. El Oeste: Límites y coherencia
Antes de dar una respuesta afirmativa por compromiso, hacete esta pregunta: ¿decir "sí" hacia afuera es decirme "no" a mí misma? Registrar tus límites no es un acto de egoísmo; es la única forma de cuidar tu energía con responsabilidad y amor propio
No se trata de hiperanalizar cada paso que das, sino de regalarte tan solo tres minutos al día para hacerte estas preguntas con amabilidad. La autoobservación no busca corregirte ni volverte perfecta, sino devolverte el poder de elegir.
Recordá: transformarte no es sumar más tareas a tu lista interminable, sino quitar todo lo que pesa para reencontrarte con la mujer que ya sos.
Noelia Pons - Coach Ontológico y Facilitadora Profesional
Cel: 2923-523296
Ig: Casa.alma.9