Juli Poggio: "Sentí un ataque de pánico cuando prendí el celular"

Cuatro años después de su paso por Gran Hermano 2022, Juli Poggio se consolidó como una figura que supo transformar la popularidad del reality en una carrera artística en constante crecimiento. Aunque no ganó ni fue la favorita en la final —donde todo el foco estaba puesto en el épico mano a mano entre Marcos Ginocchio y Nacho Castañares—, la actriz supo construir su lugar en los medios. Sin embargo, retomar su vida después del encierro no fue nada fácil. En una charla con Marcelo Polino en Caras Glam (Caras TV), la bailarina recordó el complicado momento que vivió tras salir de GH.

Juli Poggio recordó el difícil momento que vivió después de salir de Gran Hermano

Durante la entrevista para Caras Glam, Juli Poggio abrió su corazón y reveló los desafíos que enfrentó al salir de Gran Hermano, después de cinco meses aislada sin contacto con el exterior. "A mí me gusta la ciudad, me gusta el caos, la noche", indicó. Sin embargo, recordó un episodio cuando le entregaron por primera vez el celular.

Juli Poggio en Caras Glam en Caras TV.

"El teléfono fue fuerte, en el momento que me lo dieron en el hotel, me empecé a sentir mal. Es como que sentí un ataque de ansiedad o de pánico, no sé muy bien qué fue, pero nunca me había pasado algo así", confesó la joven actriz y contó: "Fue mucha información. Fueron cinco meses de procesar un montón de cosas lindas y feas".

Su experiencia dentro y fuera de la casa no solo marcó su vida personal sino también su crecimiento profesional. "Tenía un millón de seguidores cuando entré con muchísimo menos", recordó Poggio, reflejando el brusco cambió que pasó de ser una desconocida para el público a ser popular en cinco meses.

Juli Poggio visitó a Marcelo Polino en Caras TV.

Juli Poggio confirmó que hizo terapia tras su salida de Gran Hermano

La transformación en un personaje popular no fue sencilla, pero Juli Poggio indicó que buscó ayuda de un profesional en la salud mental para poder comprender lo que estaba transitando. "Después empecé terapia, empecé a entender todo lo que iba a cambiar en mi vida", reveló. Sobre este tema, Marcelo Polino indagó si existe contención psicológica para los participantes de Gran Hermano, a lo que Juli respondió: "Sí, siempre está el psicólogo que te acompaña en la casa y después también, está afuera".

Juli Poggio.

A pesar de ese momento, la bailarina reconoció que su contacto con la calle y la gente fue una de sus mejores experiencias. "Para mí es re lindo. A mí me encanta cuando se me acercan los más chiquitos. Es como que tengo un cariño muy especial por los nenitos, las nenitas, es mi debilidad", manifestó.

Hoy en día, Juli Poggio es mucho más que una exconcursante de Gran Hermano. Es una artista que supo aprovechar la oportunidad de la exposición mediática, encontrar su lugar en el mundo del espectáculo, reinventarse, lidiar con sus emociones y convertir la fama pasajera en un camino sólido lleno de éxitos y planes.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL