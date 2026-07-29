Juli Poggio mostró por dentro el exitoso espacio que tiene con su familia: "Le puse todo mi toque inspirado en Hello Kitty"

En una entrevista exclusiva con Marcelo Polino para Caras Glam (Caras TV), la joven actriz, bailarina e influencer Juli Poggio compartió detalles inéditos sobre el exitoso negocio que tiene con sus padres y reveló su rol particular en el emprendimiento que ya está calando hondo en los corazones de quienes lo conocen.

Juli Poggio contó de qué se trata su café vivero en Pilar

A sus 24 años, Juli Poggio ha logrado construir un perfil multifacético que la ha llevado desde protagonizar obras de teatro y lanzar su propia línea de maquillaje hasta adquirir su primer departamento y convertirse en una influencer de peso. Pero, además, se ha involucrado en un emprendimiento. “Se llama Raíza Vivero Café, está en Pilar, es un negocio familiar”, confirmó la artista.

Juli Poggio en Caras Glam

"Mi papá es paisajista de hace un montón de años, hace jardines verticales, es número uno en Argentina. Y bueno, se fueron a vivir a Pilar, vieron este terreno y dijeron,: ‘Acá hay que poner un negocio porque tiene tremenda ubicación’", contó la streamer en la entrevista con Marcelo Polino en Caras Glam y explicó: "Mi mamá está ahí todos los días, levanta las mesas y atiende a las personas".

El emprendimiento familiar, Raiza Vivero Café by Juli Po, es mucho más que una cafetería; es un espacio que combina naturaleza, diseño y calidez. La joven contó que su madre, Patricia Destefani, quien tiene un gran talento para la decoración, se encarga de la estética del lugar, logrando un ambiente acogedor y hermoso. "Mi mamá es la capa de la decoración. Tiene mucho sentido estético", remarcó.

Juli Poggio visitó a Marcelo Polino en Caras TV

Por su parte, su padre, Julián Poggio, se ocupa de la parte más verde y natural del emprendimiento. "Mi papá se encarga de las plantas, de los jardines y de que todo esté hermoso. Es un lugar divino, tienes que venir a conocerlo", dijo Juli. La combinación de ambos talentos ha creado un espacio que ya enamora a quienes lo visitan, y que, según Juli le va bien, "Le está yendo bárbaro, porque la gente lo ama", afirmó.

Juli Poggio detalló cuál es su rol en el emprendimiento familiar

Durante la nota en Caras Glam, la joven actriz no ocultó su alegría de participar activamente en el negocio familiar. "Yo quería tener la parte de mi menú, que es todo rosa con una galletita de Kitty. Hay muchas galletitas de Hello Kitty… ahí está mi esencia", confesó, mostrando su lado más creativo y personal. Además, en su rol de influencer y promotora del lugar, se encarga del marketing y la promoción, haciendono solo sea un espacio físico, sino también un éxito en redes sociales.

Juli Poggio

"Es un planazo. Me siento, voy a comer, y después me encargo de hacer buen marketing y promoción", sostuvo con entusiasmo. La pasión de Juli por su proyecto y su compromiso con la familia se reflejan en cada palabra, haciendo de este café un lugar especial de encuentro en Pilar.

La cafetería de Juli Poggio y su familia queda en Panamericana Ramal Pilar – km 47.5 – La Lonja y ofrece un variado menú. Además, la influencer informó que quienes lo visiten pueden adquirir algo de su tienda de vivero y jardinería. Durante la nota con Marcelo Polino, la actriz invitó a los interesados a visitar las redes sociales del lugar y conocer un poco más.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL