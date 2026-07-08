Leonor Benedetto recordó su historia con José Sacristán: "Él necesita que la vida tenga conflicto y yo soy todo lo contrario"

En su paso por Caras Glam, Leonor Benedetto habló sobre su relación con el actor español José Sacristán. Este amor, que fue tapa de numerosas revistas, comenzó a finales de los años setenta cuando él viajó a Buenos Aires para presentar la película Asignatura pendiente. Tras el éxito de la novela Rosa de lejos, en la que ella participó, la actriz se mudó a España, donde construyeron juntos una casa cerca de El Escorial, con huerta y animales. Su historia romántica continuó en Buenos Aires, hasta que la pareja decidió separarse en 1984.

Leonor Benedetto reveló lo que nadie sabía de José Sacristán

Durante la entrevista con Marcelo Polino en Caras TV, Leonor Benedetto recordó con humor y cariño su relación con el artista español, aunque también dio detalles de por qué terminaron el noviazgo después de 5 años juntos.

Leonor Benedetto//Caras TV

Ella explicó que el interprete español es una persona sufriente que necesita conflicto constante para encontrar sentido: “Él es un sufriente. Él necesita que la vida tenga conflicto. Si hay sol y no llueve, los campos de Castilla no producen cosechas". Leonor continuó: “Y si llueve, los campos se inundan, y la cosecha se pudre. Entonces, siempre hay un motivo y si vos comprás un vino, los niños de la guerra están con hambre”.

Leonor Benedetto en Caras TV

“No hay nunca motivo de disfrute de la vida". En contraste con esta visión sombría del actor, ella confiesa que busca celebrar las pequeñas alegrías cotidianas. Con una metáfora sencilla, la conductora comentó: “Yo si la estoy pasando fatal y de repente veo esta rosa a mí me parece una cosa buena de la vida y lo celebro y esta noche cuando me acueste voy a decir gracias por el olor de la rosa".

Leonor Benedetto con Marcelo Polino en Caras Glam

Leonor Benedetto y la historia de amor que compartió con José Sancristán

La historia que Leonor Benedetto compartió sobre su relación con José Sacristán también incluyó detalles entrañables de su vida en común. Vivieron juntos cerca de El Escorial y más tarde en un departamento en San Telmo.“Estuve unos 5 años”, dijo la actriz sobre ese período que marcó su vida.

Esta entrevista en Caras Glam, Leonor Benedetto abrió la puerta de su intimidad y permitió conocer un lado más personal de una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo. Además, no tuvo filtró al hablar de su expareja con anécdotas y risas para reflejar su vínculo con el actor español.