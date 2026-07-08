Leonor Benedetto: "Me llevo muy mal con el éxito, no lo he gozado"

En una entrevista para Caras Glam, Leonor Benedetto, reconocida actriz, presentadora y directora argentina, reflexionó en un mano a mano con Marcelo Polino sobre su extensa carrera artística que abarca más de seis décadas y su relación con el éxito y la fama en la época de alta exposición mediática.

Leonor Benedetto expuso su relación con el éxito

A lo largo de su trayectoria, Leonor Benedetto dejó huella en trabajos memorables en numerosos papeles en el mundo de la ficción. Además, se desempeñó como directora en El buen destino y también, se dio el lujo de grabar un disco con 10 canciones. Su buen labor le valió las distinciones como Personalidad destacada de la Cultura en 2022 y el Premio Shakespeare en 2024. Sin embargo, la artista se sinceró y dejó una visión atípica sobre el éxito.

Leonor Benedetto en Caras TV

Durante la entrevista con Marcelo Polino en Caras TV, Leonor Benedetto expresó una visión poco común sobre el éxito, revelando una relación complicada con él, abriendo una ventana a su experiencia personal y profesional, mostrando el lado humano detrás de la fama y el reconocimiento. Para ella, la palabra éxito parece estar cargada de una sensación distante y difícil de asimilar. “Me llevo muy mal con el éxito no lo he gozado”, afirmó.

Leonor Benedetto pasó por Caras Glam en Caras TV

La interprete contó cómo su vida durante esos tiempos la mantenía alejada de la realidad que la rodeaba. “Yo entraba de noche al canal y salía de noche, yo no sabía lo que estaba pasando afuera. Y afuera estaba temblando el mundo”, relató la artista con sinceridad y agregó: "Lo pude saber después cuando empecé a recorrer América y los pueblos de los países de habla hispana, pero eso tampoco iba conmigo".

Leonor Benedetto contó la decisión que tomó frente al éxito

A lo largo de su carrera, Leonor Benedetto aprendió a conservar su vida privada. “Me ha obligado con el tiempo a tal vez a exagerar el cuidado, porque me di cuenta que me miraban y no tenía yo derecho a estar jugando a las escondidas con la gente”, explicó la actriz de Rosa de Lejos.

Leonor Benedetto visitó a Marcelo Polino en Caras TV

Para la artista, este enfoque le dio buenos frutos en su vida pública y privada. “Eso es algo que aprendí bastante pronto y me parece que a mí me ha dado resultado”, sostuvo con convicción. Su testimonio invita a pensar en las complejidades del éxito y cómo cada artista debe encontrar su propio equilibrio en medio de la exposición mediática.

Finalmente, la entrevista con Leonor Benedetto no sólo repasó su carrera sino que también reveló sus pensamientos más profundos sobre la fama y el derecho de conservar su vida privada. A través de sus palabras, dejó claro que el éxito ha sido todo un desafío para ella y que recientemente, a encontrado la solución para lidiar con este asunto.