Rodolfo Ranni: "Nunca supe de qué trabajaba mi papá. Sospecho que era espía"

Para Rodolfo Ranni, la memoria familiar no es un relato lineal, sino un abanico de sombras y conjeturas. A sus 87 años, el emblemático actor italoargentino habló con honestidad ante Héctor Maugeri en +CARAS, desenterrando un capítulo de su historia que siempre le fue difícil de comprender: la figura de su padre. “Nunca supimos bien de qué trabajaba”, confesó Ranni, con la mezcla de humor y melancolía que lo caracteriza, antes de aventurar una teoría tan fascinante como insondable: “Siempre fantaseé y creo que era cierto que mi papá era agente aliado… Era un espía seguramente”.

Rodolfo Ranni y el enigma de su padre

Más allá de la anécdota, en esa frase hay un eco profundo de la infancia de Ranni en Italia, en plena posguerra, donde los mapas se desdibujaban y las identidades se entrelazaban con las alianzas de un mundo fracturado. Su padre, que hablaba siete idiomas y regresaba a casa cuando ya regía el toque de queda, encarnó para Ranni una figura tan enigmática como las historias de contrabando y redes clandestinas que rodean a la Europa de mediados del siglo XX.

En otro momento de la charla para +CARAS, Ranni reveló qué lo mantiene activo después de ocho décadas de vida y más de medio siglo bajo las luces del teatro y la televisión. Para él, actuar no es un ejercicio de vanidad, sino la manera en que se mantiene conectado con la vida y con su propia vitalidad. Reveló que se siente un trabajador antes que una figura, y que el compromiso con su oficio es también la forma en que responde al paso del tiempo.

Rodolfo Ranni y el trabajo como motor de vida

Lejos de refugiarse en el retiro, el actor sigue comprometido con su arte. Sus declaraciones recientes sobre la necesidad de seguir trabajando, incluso con una jubilación modesta como sostén económico, revelan a un Ranni que no negocia su pasión ni su dignidad. “Tengo la jubilación mínima y trabajo para vivir”, dijo con la franqueza que lo define, sin reparar en la imagen que ello proyecta, aunque para muchos sea un acto de humildad y perseverancia.

Rodolfo Ranni y Héctor Maugeri en +CARAS

La vida de Rodolfo Ranni ha sido un escenario donde lo íntimo y lo público se cruzan sin barreras. Actor de trayectoria inconmensurable, on obras que abarcan teatro, cine y televisión, ha sabido transitar desde los misterios familiares hasta la certeza de que la labor creativa es su norte permanente. En sus palabras se lee una concepción del trabajo no como obligación, sino como resistencia, legado y vínculo con la propia humanidad.