Lejos de sus hijos, Mauro Icardi y la China Suárez mostraron su cita romántica en Estambul

A poco más de una semana de dejar Buenos Aires, Mauro Icardi y la China Suárez mostraron cómo transcurren sus días en Estambul. Lejos de sus hijos, el futbolista del Galatasaray y la actriz compartieron en redes sociales las mejores postales de una cita romántica en la capital de Turquía.

Mauro Icardi y la China Suárez mostraron su cita romántica en Estambul

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan a pleno del invierno turco. Luego de compartir su emoción por las intensas nevadas que cubrieron su casa en Estambul, la pareja salió a disfrutar de una noche especial en un exclusivo restaurante de la ciudad. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó un carrusel de imágenes en el que dejó ver detalles de la velada junto a su novia.

Mauro Icardi y la China Suárez

Lejos de sus hijos —ya que Francesca e Isabella Icardi se encuentran con su mamá, Wanda Nara, en Punta del Este; Rufina Cabré pasa sus vacaciones junto a su papá, Nicolás Cabré, y Rocío Pardo; y Magnolia y Amancio están con Benjamín Vicuña—, la pareja se permitió un momento de intimidad y relax. La salida incluyó no solo una cena romántica, sino también un paseo nocturno por la ciudad y una sesión de fotos en un paisaje invernal que aportó un clima de verdadero cuento.

Mauro Icardi

En una de las imágenes que compartieron, la China Suárez posó relajada junto a un fogón encendido, sentada en un amplio sillón tejido en tonos cálidos, ideal para combatir las bajas temperaturas. Con botas altas negras y un look invernal sobrio, la actriz se mostró disfrutando del paisaje nocturno a orillas del agua, con la ciudad de Estambul iluminada de fondo.

La postal, íntima y elegante, dejó ver una vista privilegiada del skyline turco y reforzó el clima romántico de la cita, marcada por la calidez del fuego, la tranquilidad del entorno y la complicidad de la pareja en pleno invierno europeo.

La China Suárez

Tampoco faltó la foto juntos, abrazados y sonrientes, una postal que dejó en evidencia lo bien que la pasaron durante la velada. Sin embargo, lo que más llamó la atención entre sus seguidores fue la destreza de la actriz y el futbolista detrás de cámara: lejos de recurrir a terceros, ambos se animaron a posar y fotografiarse mutuamente, logrando imágenes cuidadas y espontáneas. Así, la pareja compartió postales únicas que reflejaron no solo el romanticismo del momento, sino también la complicidad y el disfrute de esta nueva etapa que viven en Estambul.

La noche romántica de La China Suárez y Mauro Icardi

El look romántico y urbano de la China Suárez en Estambul

La actriz volvió a marcar estilo con un outfit cuidadosamente equilibrado entre un estilo romántico y las nuevas tendencias. Para la ocasión eligió una blusa de encaje en tono marfil, con transparencias sutiles, volados en el cuello y los puños y un moño negro que aportó contraste y un aire vintage. La pieza se destacó aún más gracias a la iluminación cálida del restaurante y los espacios exteriores, que realzaron cada detalle del look.

El look de la China Suárez

Para completar el estilismo, la China Suárez sumó botas negras altas de cuero, con cordones y hebillas, que le dieron un giro moderno y urbano al conjunto. En las escenas al aire libre, se la vio envuelta en un abrigo de piel sintética en color negro, una prenda clave que no solo aportó abrigo y dramatismo nocturno, sino que además se perfila como una de las grandes tendencias del próximo invierno en la Argentina. El resultado fue un look sofisticado y actual, donde el romanticismo francés convive con una estética urbana y poderosa, sello personal de la actriz.