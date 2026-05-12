Adiós a los modelos rectos y fríos: la glass lamp escultórica verde que es tendencia en la casa de Zuzu Coudeu

Zuzu Coudeu ha decidido revolucionar la decoración de su hogar con una pieza que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Se trata de una glass lamp escultórica de color verde, que se ha convertido en la tendencia más comentada entre sus seguidores.

Zuzu Coudeu eligió la iluminación moderna

Zuzu Coudeu compartió en su Instagram que poco a poco está armando su departamento y que esta lámpara es una pieza clave en su nuevo estilo de vida, alejándose de los modelos tradicionales y fríos para apostar por un diseño más orgánico y artístico que iluminen su casa. "Poco a poco estoy armando mi depto", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Zuzu Coudeu//Instagram

Durante años, los modelos de lámparas rectas y minimalistas dominaron los espacios de decoración, transmitiendo sencillez y funcionalidad. Sin embargo, en los últimos tiempos, surge una corriente que apuesta por piezas escultóricas y con carácter propio, que además de iluminar, aportan un nuevo estilo de decoración. La glass lamp verde de Zuzu Coudeu ejemplifica esta tendencia, fusionando arte y utilidad en un solo elemento. Su forma orgánica y su color vibrante aportan frescura y dinamismo en el ambiente, reflejando un estilo de vida moderno.

Zuzu Coudeu//Instagram

El impacto del color en la decoración en la casa de Zuzu Coudeu

La modelo optó por colocar una glass lamp de pie verde de vidrio y sombrero claro. Se trata de una lámpara de mesa que aporta tranquilidad y equilibrio al departamento. De hecho, el color verde que predomina la lámpara, simboliza naturaleza y renovación. La elección del tono no es casual; busca generar una sensación de calma y bienestar en el hogar.

La glass lamp de Zuzu Coudeu//Instagram

Las lámparas escultóricas dejan de ser simplemente objetos funcionales para convertirse en protagonistas del diseño interior. Zuzu Coudeu ha demostrado cómo una pieza con formas innovadoras puede transformar por completo la estética de un ambiente. La glass lamp verde no solo proporciona iluminación, sino que también actúa como una obra de arte que refleja el carácter y la personalidad de quien la elige.