Los médicos confirmaron cómo pasará año nuevo Christian Petersen

Christian Petersen continúa internado en el Hospital Alemán luego de haber sufrido una descompensación mientras realizaba una excursión en el Volcán Lanín, el pasado 12 de diciembre. Este miércoles, en la antesala de Año Nuevo, los médicos difundieron un nuevo parte médico y anticiparon cómo atravesará las fiestas el reconocido chef.

Qué dice el nuevo parte médico de Christian Petersen

A más de dos semanas del episodio ocurrido en la Patagonia, el Hospital Alemán emitió este miércoles 31 de diciembre un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Christian Petersen. En el comunicado, el equipo médico detalló cómo evoluciona el paciente y de qué manera continuará el tratamiento.

Christian Petersen

"El paciente continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Al momento de este comunicado, permanece clínicamente estable", explicó Norberto Mezzadri, el médico que encabeza el equipo que asiste al cocinero desde su arribo a Buenos Aires, hace una semana, tras ser trasladado en un avión sanitario. Además, agregó: "En el marco de su atención, se están llevando a cabo los estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales".

Por último, el profesional aclaró que los partes médicos continuarán difundiéndose en los próximos días, siempre respetando la voluntad de la familia de Christian Petersen y resguardando la intimidad del paciente.

Qué le pasó a Christian Petersen

El pasado 12 de diciembre, Christian Petersen se descompensó mientras realizaba una excursión en el Volcán Lanín. Al advertir que no se sentía bien, el guía que lo acompañaba dio aviso a los guardaparques y se activó un operativo de rescate. El chef fue trasladado de urgencia al Hospital de Junín de los Andes y, posteriormente, al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permaneció internado en la unidad de terapia intensiva a raíz de una falla multiorgánica.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi

Finalmente, el viernes 26 de diciembre, Petersen fue derivado en un avión sanitario a Buenos Aires para continuar su tratamiento en el Hospital Alemán. Desde entonces, la familia decidió mantener reserva sobre su estado de salud, con la única excepción de un comunicado difundido en Nochebuena, en el que agradecieron públicamente la labor del equipo médico y las numerosas muestras de afecto recibidas durante estos días de preocupación.