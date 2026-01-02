Yanina Latorre recibió una ola de consultas sobre su participación en Masterchef Celebrity luego de que Telefe mostrara a Claudia Villafañe como suplente de Maxi López. Fiel a su estilo, la presentadora no se quedó callada y decidió salir a responder las especulaciones.

Yanina Latorre reveló por qué no salió al aire su reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity

Poco antes de que viajara a Suiza para acompañar a esposa Daniela Christiansson y recibir a su hijo Lando, Maxi López visitó Sálvese quien pueda (América) y confirmó que Yanina Latorre sería quien ocupe su lugar durante el tiempo que estaría ausente de Masterchef Celebrity. Sin embargo, en la noche del 1° de enero, Wanda Nara le dio la bienvenida a Claudia Villafañe como reemplazante del exjugador, lo que generó muchas dudas y repercusiones sobre qué pasó con la expanelista de LAM.

Ante el revuelo que se generó en las redes sociales, principalmente de quienes esperaban verla en la cocina y participando por primera vez del reality culinario, Yanina Latorre realizó un posteo para aclarar qué fue lo que pasó y por qué ahora la organizadora de eventos ocupa el lugar de Maxi López. "Volviendo a Masterchef. Primero reemplaza Claudia Villafañe a Maxi y después yo", escribió en sus historias de Instagram.

El mensaje de Yanina Latorre sobre su participación en Masterchef Celebrity

Luego, se explayó y explicó por qué se sumará después: "No podía hacer el reemplazo completo por mis laburos". Además, Yanina Latorre reveló cuándo se podrá ver su participación en la competencia: "La semana que viene ahí me tienen cocinando". Mientras tanto, la expareja de Wanda Nara y padre de sus hijos continúa en Europa junto a Daniela Christiansson, su hija Elle y su pequeño bebé, quien nació el pasado 31 de diciembre.

En sus últimos posteos, el exfutbolista se mostró feliz, emocionado y disfrutando de la llegada de su quinto hijo. Según confirmó él mismo el día que se despidió del programa de cocina, su regreso será inminente y esta vez planea volver con su familia para que pueda seguir estando cerca de Valentino, Benedicto y Constantino, y avanzar en el reality donde se ganó el cariño del público.

De esta manera, Yanina Latorre reveló mediante sus historias de Instagram que no salió al aire su reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity porque es la segunda persona en cuidar su lugar, por lo que la próxima semana se verá al aire en la pantalla de Telefe.

El determinante gesto de Ángel de Brito tras despedir a Yanina Latorre de LAM: "Fin de una era"

Luego de una década trabajando codo a codo, la dupla de Ángel de Brito y Yanina Latorre llegó a su fin, o al menos compartiendo LAM (América). El 23 de diciembre, la panelista se despidió del ciclo con el que potenció su carrera en los medios de comunicación y pese a la gran emotividad que se vivió en vivo como un sentido homenaje, el conductor mostró qué hizo luego de decirle adiós a su gran compañera.

La emisión de LAM estuvo dedicada a Yanina Latorre. Con su familia presente en el estudio, la panelista dio por finalizada una etapa en su vida con su salida del ciclo en el que acompañó a Ángel de Brito durante una década. La emoción fue una de las protagonistas de la noche, con llantos, mensajes y algunos pedidos de para que piense esta decisión.

El determinante gesto de Ángel de Brito tras despedir a Yanina Latorre de LAM

Sin embargo, Yanina pese a dejar en claro que se trató de una decisión muy analizada y que le generaba tristeza, mantuvo su postura de dejar el programa para dar paso a una nueva etapa de su vida, que comenzó con la conducción de su propio programa, Sálvese quién pueda (América). Por su parte, Ángel también expresó su emoción por este momento, al despedir a su gran compañera y amiga.

No obstante, no dudó en ser tajante. Por la medianoche, tras la conmovedora despedida televisada, el conductor compartió en X (ex Twitter) una captura de cómo cambió el grupo de WhatsApp de LAM, del que son parte todas las "angelitas" y es una vía de comunicación muy utilizada por todo el panel. Ante la salida del ciclo, de Brito fue tajante: elimino a Yanina del grupo.

"Fin de una era", escribió el periodista junto a la imagen en la que muestra que eliminó a su amiga del chat. Por supuesto, se trata de una acción que realiza al momento que una panelista no forma más parte del ciclo pero en este caso tomó gran relevancia teniendo en cuenta el importante rol que tuvo Latorre en el programa.