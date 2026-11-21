Anita Espósito fue una de la invitadas a una nueva edición de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. La maquilladora compartió detalles de lo que fue una arriesgada aventura con su hermana Lali: una anécdota familiar, una decisión tomada casi como un juego y un episodio que terminó convirtiéndose en un momento clave en sus vidas. En este marco, sorprendió al recordar una historia de su infancia que, con el paso del tiempo, adquirió un significado especial y permitió conocer cómo comenzó uno de los primeros acercamientos de la intérprete al mundo artístico.

Anita Espósito, la hermana cómplice de Lali

En su paso por el ciclo de entrevistas de Telefe, Anita Espósito contó cómo fue la primera vez que acompañó a Lali Espósito a un casting por primera vez. Por entonces, ella tenía apenas 15 años y su hermana, 10. Como sus padres trabajaban, la experta en make up solía quedarse a cargo de la menor y, en aquella oportunidad, decidió ayudarla a cumplir con una ilusión: participar de una prueba para un programa infantil que se llamaría Cantaniño y que iba a tener una nueva versión, aunque finalmente nunca llegó a concretarse.

Anita Espósito | Instagram

La aventura comenzó cuando las dos se prepararon para viajar hasta el lugar donde se realizaría la prueba. La invitada recordó que tomaron el colectivo 65 y se bajaron en la esquina de Olleros y Córdoba. Desde allí comenzaron a caminar sin conocer demasiado la zona ni saber exactamente dónde funcionaba la convocatoria. En medio del recorrido, llegaron a un lugar donde había una fila de chicos y, convencidas de que habían encontrado el sitio indicado, decidieron sumarse. "¿Cuánta chance puede haber?", recordó que pensaron antes de ponerse en la fila y esperar su turno.

Sin embargo, lo que ocurrió después fue bastante diferente de lo que imaginaban. Cuando llegó el momento de ingresar, la esposa de Pedro Rosemblat entró sola y las personas que estaban a cargo de la convocatoria comenzaron a preguntarle de qué casting venía. En ese momento, existía una "especie de agencia de casting" que convocaba a chicos y los derivaba a distintas producciones. La situación terminó siendo una confusión, ya que ellas no habían llegado a una convocatoria privada, sino que se habían encontrado casualmente con una prueba que se realizaba en Rincón de Luz.

A pesar de aquel malentendido, Lali tuvo la oportunidad de hacer una prueba de cámara y su desempeño fue suficiente para quedar seleccionada para participar del taller. La influencer cómo su hermana fue avanzando en ese camino y destacó que aquella experiencia terminó marcando el comienzo de una historia artística que continúa hasta hoy. Lo que había empezado como una salida improvisada para acompañar a una nena de 10 años terminó convirtiéndose en una oportunidad inesperada.

Lali Espósito | Instagram

Anita Espósito puso la cara por Lali

Pero la aventura también tuvo consecuencias en el ámbito familiar. Cuando desde la producción se comunicaron con su casa, sus padres descubrieron lo que había sucedido y no tardaron en pedirle explicaciones a Anita Espósito. "Llamaron a mi casa, me recagaron a pedo a mí, pero salió bien", contó entre risas. El motivo del enojo era entendible: había llevado a su hermana menor a un casting sin avisarles y sin que ellos supieran siquiera dónde estaban las dos. La salida se había organizado a escondidas, durante la siesta, aprovechando que tenía la responsabilidad de cuidar a su hermana mientras sus padres trabajaban.

Lejos de arrepentirse de aquella decisión, recordó la situación con humor y dejó en claro que, en ese momento, simplemente había querido ayudar a su hermana. "Nos escapamos a la siesta porque yo, hermano mayor, siempre me quedaba al cuidado de mi hermana porque mis viejos trabajaban. Entonces yo dije: bueno, yo te voy a llevar, voy a poner el pescuezo por vos", explicó al reconstruir el motivo que la impulsó a acompañarla. Aunque recibió un reto importante por haberse escapado con la nena sin autorización, el resultado terminó dándole otro significado a aquella travesura: Lali había conseguido una oportunidad que marcaría sus primeros pasos en el mundo artístico.

Anita Espósito compartió una historia familiar que hasta hoy conserva la frescura de una aventura infantil. Lo que comenzó con un viaje en colectivo, una fila equivocada y una decisión tomada a escondidas terminó siendo parte de los primeros capítulos de la carrera de Lali. Y, aunque aquella vez sus padres no estuvieron nada contentos con la iniciativa, el tiempo demostró que la hermana mayor había apostado por algo que finalmente saldría muy bien.