Así es la casa de la influencer Titi Vázquez en José Ignacio: diseño minimalista, un jardín lleno de flores y espíritu relajado

Con el mar como telón de fondo, la casa de Titi Vázquez en José Ignacio refleja con naturalidad su forma de vivir y de entender la estética. La influencer argentina, considerada una de las pioneras del universo digital en Latinoamérica, eligió este rincón de Uruguay para construir un refugio donde conviven la calma y un estilo relajado que combinan a la perfección con el paisaje.

Así es la casa de la influencer Titi Vázquez

Rodeada de vegetación y con una arquitectura de líneas simples, la casa de Titi Vázquez en Uruguay refleja con naturalidad su manera de vivir. Amplias galerías de madera, una piscina abierta al jardín y espacios luminosos definen un hogar pensado para disfrutar del aire libre y del contacto con la naturaleza.

La paleta de colores acompaña esa idea de calma: cremas, beiges y grises suaves envuelven los ambientes y generan una atmósfera serena. La decoración privilegia la simpleza y los objetos elegidos con sensibilidad: libros, velas, espejos y detalles que acompañan sin recargar.

El jardín continúa esa misma armonía. Plantas altas, flores y vegetación rodean la piscina y aportan color al paisaje, especialmente en primavera. Es un espacio pensado para quedarse: cómodo, vivible y conectado con el entorno natural que caracteriza a este rincón del este uruguayo.

En el interior, la casa mantiene esa estética serena que combina elegancia y funcionalidad. El comedor, por ejemplo, reúne una mesa de madera clara con sillas tapizadas en tonos neutros, mientras que las lámparas de fibras naturales aportan textura y calidez.

Las paredes grises y los detalles decorativos como sombreros y espejos cuidadosamente elegidos completan una escena que transmite calma visual. Todo parece pensado para que los espacios se usen y se disfruten, lejos de una decoración rígida.

Un hogar donde conviven trabajo y mucho estilo

Más allá de ser un refugio de descanso, la casa también funciona como escenario de trabajo. Desde allí, Titi Vázquez produce contenido, mantiene reuniones virtuales y comparte parte de su rutina con los más de 160 mil seguidores que la acompañan en redes.

“Ser influencer no es un hobby, es una profesión”, aseguró la influencer. Según explicó, detrás de cada publicación hay producción, planificación, reuniones con marcas y un trabajo constante que muchas veces no se ve en redes. “Es una profesión que requiere compromiso, constancia y responsabilidad”, agregó.

Antes de dedicarse por completo al mundo digital, Titi desarrolló una carrera corporativa como abogada, una experiencia que considera fundamental para su presente. Esa etapa le aportó disciplina, organización y visión estratégica a la hora de construir su propio camino.

Con el tiempo, su nombre se convirtió en una marca personal. Desde hace más de una década comparte looks, viajes y rutinas, siempre con una mirada basada en la espontaneidad y naturalidad. Esa autenticidad fue la que le permitió consolidar vínculos con distintas firmas internacionales y viajar a los Fashion Weeks de ciudades como Nueva York, París y Milán invitada por marcas como Salvatore Ferragamo, Lacoste, Carolina Herrera y Tommy Hilfiger.

Además de su trabajo como creadora de contenido, también desarrolla proyectos propios. Junto a la firma George lanzó seis fragancias y actualmente se encuentra preparando la apertura de un café de autor inspirado en su pasión por el buen café.

Mientras tanto, su casa en José Ignacio sigue siendo el centro de su rutina. Allí combina mañanas de playa, caminatas con su perro Antonio y momentos compartidos con su marido. “Mi vida acá es muy simple: playa, trabajo, caminar con Antonio y compartir con mi marido”, cerró Titi Vázquez.