Así está hoy Benjamín Carrizo, hijo de Martín Carrizo y sobrino de Caramelito: cómo era su relación con el Indio Solari

El vínculo entre el Indio Solari y Martín Carrizo, el hermano de Caramelito y destacado baterista de grandes bandas como Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, A.N.I.M.A.L y de Gustavo Cerati, fue mucho más allá de los escenarios. A lo largo de los años construyeron una profunda amistad que se fortaleció mientras compartían proyectos musicales y momentos clave de sus carreras. En este contexto, Benjamín Carrizo, hijo del recordado músico, habló en Puro Show (Eltrece) sobre los detalles de la relación que unió a su padre con el ícono del rock nacional. Además, destacó cómo continúa honrando el legado artístico de su padre, manteniendo viva la pasión por la música y reconociendo la influencia que la obra y la figura del Indio tuvieron en su formación profesional.

La palabra de Benjamín Carrizo sobre la relación de su padre, Martín Carrizo, y el Indio Solari

En las últimas horas, Benjamín Carrizo irrumpió en la escena pública para homenajear al Indio Solari tras su muerte. Para ello, el joven músico se presentó en el ciclo de espectáculos de eltrece donde fue consultado acerca del vínculo que mantenía su papá Martín Carrizo -fallecido en 2022- y el creador de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, fallecido el pasado 5 de junio. Según contó, la relación trascendió ampliamente lo profesional y se convirtió en una amistad marcada por el cariño y el acompañamiento mutuo. “Papá siempre decía que había un Indio profesional y otro personal, mucho más íntimo, que casi nadie conocía”, relató.

Indio Solari y Martín Carrizo | Instagram

En este marco, también destacó el apoyo que el cantante brindó cuando el hermano de Caramelito fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal que le provocó la muerte. Además de impulsar distintas acciones solidarias para colaborar con los costosos tratamientos, el Indio respaldó iniciativas como la venta de remeras benéficas y el recital organizado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, cuya recaudación fue destinada a ayudar al músico. “Él lo hizo con todo el amor del mundo y nosotros lo recibimos de la misma manera. Sin embargo, hubo quienes lo cuestionaron injustamente”, expresó.

Asimismo, Benjamín recordó además la búsqueda desesperada de alternativas médicas para combatir la enfermedad. Entre ellas apareció la posibilidad de un tratamiento experimental en Estados Unidos, una opción que despertó grandes esperanzas en toda la familia, aunque implicaba reunir una millonaria suma de dinero. “Nos aferramos a esa ilusión porque queríamos encontrar una solución”, señaló. Nuevamente la figura de Carlos Alberto Solari fue crucial debido a que fue él quien encabezó una la campaña solidaria para recaudar fondos, un gesto que el sobrino de la conductora sigue valorando hasta el día de hoy.

Así es la vida de Benjamín Carrizo tras la muerte de su padre, Martín Carrizo

Benjamín Carrizo construye su propio camino en la música mientras mantiene vivo el legado de su padre, Martín Carrizo. A través de sus redes sociales comparte algunos de los momentos más importantes de su creciente carrera artística. Uno de ellos fue su participación en un multitudinario encuentro de bateristas, una experiencia que describió con suma emoción: “No tomé noción de la magnitud de lo que estaba pasando hasta que llegué ahí. Compartir escenario con algunos de los bateristas más reconocidos del país, y con 500 baterías en simultáneo de gente de todo el país y todas las edades, fue un honor gigante y muy emocionante. ¡Ojalá se repita todos los años!”.

Benjamín Carrizo y su papá, Martín Carrizo | Instagram

El joven músico también suele recordar a su papá en sus publicaciones, destacando el legado que le dejó. En una de ellas escribió una frase que refleja el profundo vínculo que los unía: “El amor de Don Martín es infinito”. En paralelo, tras este último logro, su tía, actriz Caramelito, expresó públicamente su orgullo: “Todo lo tuyo me hace feliz desde que naciste. Sos único. Te amo”.

Benjamín Carrizo, hijo de Martín Carrizo | Instagram

Entre sus experiencias más destacadas figura haber subido al escenario de Vórterix junto a la banda A.N.I.M.A.L., grupo del que formó parte su padre. En esta línea, en su cuenta de Instagram combina imágenes de su actividad musical con momentos de su vida cotidiana, como salidas a la cancha, postales junto a su novia y emotivos homenajes al baterista en cada aniversario de su muerte. También participó en campañas de concientización sobre la ELA, enfermedad contra la que luchó su padre durante años.

Benjamín Carrizo y su papá, Martín Carrizo | Instagram

Benjamín Carrizo transita un camino propio sin desprenderse de sus raíces. El cariño que recibe del público en cada presentación refleja no sólo el afecto que persiste por la figura de su padre, sino también el reconocimiento a su crecimiento como artista. Con la música como motor, y marcado por el legado de Martín Carrizo y la cercanía con figuras emblemáticas como Indio Solari, el joven de 23 años construye su identidad artística a paso firme, combinando memoria y talento, consagrándose así una nueva promesa del rock nacional.