Entramos al living de Guillermina Valdés: sillón blanco, madera y aires modernos

Guillermina Valdés marca las tendencias de la moda, manteniendo la naturalidad de su belleza y de su estilo relajado. Entre el arte, el budismo y una gran carrera en el teatro y la televisión argentina, la modelo se volvió uno de los personajes nacionales más observados por las redes sociales y los medios de comunicación. Además de mantener una imagen de elegancia y autenticidad frente a sus seguidores, intenta encontrarlo en su día a día, dentro de su casa.

Es por eso que construyó un refugio para ella y sus hijos, que se vuelve un reflejo de su búsqueda de equilibrio, paz y bienestar familiar . Entre habitaciones que reflejan la luz natural, decoración moderna y detalles que remiten a la naturaleza, Guillermina Valdés convierte su hogar en su fiel imagen, pero la habitación que más muestra en sus redes sociales y que se llevó el halago de sus seguidores fue el living donde celebra los cumpleaños de sus hijos.

Guillermina Valdés

Así es el living de Guillermina Valdés: sillón blanco, maderna y aires modernos

Las casas de las celebridades se vuelven el fiel reflejo del estilo de vida que ellos buscan para sus seres queridos. Al mantenerse frente a las cámaras de televisión y en la vorágine de la vida de la ciudad, buscan en sus hogares un refugio de intimidad, pero que también los acompañe en sus trabajos en las redes sociales. Guillermina Valdés es una de las modelos y actrices más observadas por los medios de comunicación, y quien no duda en compartir los detalles de su vida más conectada con el equilibrio y la tranquilidad de la naturaleza. Es así como construyó un hogar para ella y sus hijos, Dante, Paloma, Helena y Lorenzo "Lolo", donde combina un concepto rústico con lo moderno y profundamente conectado con la naturaleza.

El living es la habitación que más observan sus seguidores, dado que se vuelve el punto de reunión de celebraciones importantes y de grabación para diferentes publicidades de las redes sociales. Es por eso que el espacio se destaca por una combinación de elementos que logran un espacio luminoso, cálido y sofisticado. Por un lado, El suelo de parqué de madera aporta calidez visual y confort al espacio, y dialogan directamente con los grandes ventanales que conectan el interior con un balcón repleto de plantas exóticas. Si bien se puede ver la conexión lo natural y el equilibrio propio, también se aprecia un mobiliario moderno, de líneas rectas y contemporáneas en tonos neutros. Orgullosa del refugio, no sigue con el minimalismo tendencia de alejar los colores de la habitación. Por el contrario, estos se ven en detalles como portaretratos y los objetos que sus hijos dejan por doquier.

El living de Guillermina Valdés

Entre el budismo, el arte y la familia: la vida de Guillermina Valdés

La vida de Guillermina Valdés se puede ver a través de la autenticidad que mantuvo en su carrera por la televisión y el teatro argentino. Es por eso que su hogar, su moda y su perfil de Instagram, donde reúne a una comunidad de más de dos millones de seguidores, se vuelve el reflejo perfecto del estilo de vida de la modelo. Si bien creció en fama rodeada de vorágine y mucha presencia mediática, en la actualidad equilibra su rutina diaria mediante la introspección, el contacto con la naturaleza y la expresión artística. Como pilares fundamentales, se encuentra la espiritualidad, el arte de su trabajo y su familia, compuesta por amigos y sus cuatro hijos.

En sus redes sociales, comparte sus prácticas de yoga y disciplinas orientales, destacando su concentración en espacios minimalistas revestidos de madera y sus hábitos saludables que se combinan con los alimentos del día a día. Esto mismo lo lleva a su vida, en algunas decoraciones hogareñas y espacios amplios que le permiten seguir con la espiritualidad y meditación. Al igual que otras influencias, busca la conexión con la naturaleza, compartiendo momentos al aire libre junto a su familia, disfrutando de actividades sencillas y viajando alrededor del mundo, para no quedarse en la rutina de la Argentina. Su trabajo es uno de sus pilares más importantes, y que no duda en destacar con cada nueva propuesta que recibe. La moda y el teatro se unifican y la convierten en una modelo de alta costura y una influencer de las estéticas vanguardistas y modernas, con detalles retro.

La vida de Guillermina Valdés

Guillermina Valdés es de las modelos y actrices más seguidas de las redes sociales, y muestra su estilo relajado y espiritual en todos los aspectos de su vida. Es por eso que su hogar se vuelve su reflejo más fiel de la búsqueda de equilibrio, paz y bienestar familiar que mantiene en su día a día. Los usuarios de las redes sociales y expertos en diseño de interior destacan el living como la habitación favorita, donde ocurren todos los eventos y las publicidades que realiza para Instagram. Con un destacado sillón blanco, madera y aires modernos, Valdés fusiona su conexión con la naturaleza con detalles contemporáneos favoritos entre las celebridades.

A.E