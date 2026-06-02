Así fue el cumpleaños del Kun Agüero: temática de limones, torta XL y repleto de flores

Sergio Kun Agüero festejó su cumpleaños rodeado de sus seres queridos. Lejos de los eventos multitudinarios, el exjugador eligió compartir una celebración tranquila junto a Sofía Calzetti y Olivia, la hija que tienen en común, en una jornada que estuvo marcada por los detalles especialmente preparados para la ocasión.

Así fue el cumpleaños 38 del Kun Agüero

Fue Sofía Calzetti quien mostró parte del festejo a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de la decoración, la mesa principal y algunos de los momentos más emotivos del día junto al Kun Agüero. Las publicaciones rápidamente despertaron la atención de sus seguidores, que destacaron la calidez y el espíritu familiar de la celebración.

La temática del cumpleaños del Kun Agüero

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ambientación elegida para el cumpleaños del Kun Agüero. Sofía Calzetti apostó por una propuesta fresca y elegante inspirada en los limones, una temática que estuvo presente en distintos rincones del festejo. La mesa principal se destacó por los arreglos florales en tonos amarillos, blancos y celestes, combinados con frutas, flores naturales y detalles decorativos que aportaron color y armonía al espacio.

Así fue el cumpleaños 38 del Kun Agüero

Entre los elementos más comentados apareció la gran torta de cumpleaños, elaborada con frutas frescas y presentada como la pieza central de la celebración. Su tamaño y diseño no pasaron desapercibidos y rápidamente se convirtieron en uno de los focos de atención de las imágenes compartidas en redes.

La complicidad del Kun Agüero con su hija Olivia

Más allá de la decoración, una de las postales más emotivas tuvo como protagonistas al Kun Agüero y a su hija Olivia. La pequeña acompañó a su papá durante el momento de soplar las velitas y apareció sonriente en varias de las imágenes publicadas por Sofía. La pequeña también se sumó a la temática elegida para el cumpleaños con un vestido blanco estampado con limones.

Olivia, la hija del Kun Agúero

Las fotografías dejaron ver el presente familiar que atraviesan el Kun Agüero y Sofía Calzetti, quienes suelen compartir algunos momentos de su vida cotidiana sin perder de vista la privacidad. Esta vez, el cumpleaños del exfutbolista sirvió como excusa para mostrar una celebración sencilla, cargada de afecto y rodeada de flores, colores y detalles pensados especialmente para disfrutar en familia.