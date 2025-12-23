La tristeza de Yanina Latorre por dejar LAM: "No paro de llorar"

Yanina Latorre se despide, este martes 23 de diciembre, de LAM (América). La conductora le dará prioridad total a su propio programa, que tiene en la misma señal, y dará un paso al costado del exitoso programa que conduce su íntimo amigo Ángel de Brito. Desde hace algunas semanas, se mostraban al aire las primicias y la participación resumida de la mediática pero ahora llegó el adiós definitivo.

Antes de abandonar LAM, Yanina Latorre reveló qué es lo que más va a extrañar

Yanina Latorre decidió dejar LAM tras diez años siendo panelista y protagonista de informaciones explosivas. La noticia la brindó hace un tiempo pero finalmente, este martes 23 de diciembre, será la despedida del ciclo que la vio nacer y convertirse en una de las figuras más importantes de los medios. Por esta razón, la esposa de Diego Latorre no dudó en abrir su corazón y expresar qué siente a pocas horas de su último programa.

"Hoy es un día tremendo. Hoy dejo LAM", comenzó en sus historias de Instagram. Y agregó profundamente conmovida: "Mi mayor logro laboral. 10 años ininterrumpidos de acompañar a Ángel". Fiel a su estilo, la conductora de SQP no se aguantó y se refirió a lo que significa esta decisión luego de trabajar durante mucho tiempo con Ángel de Brito, quien se convirtió en su colega, amigo y confidente.

El posteo de Yanina Latorre por su último día en LAM.

Luego, Yanina Latorre escribió con profundo dolor: "No paro de llorar. Los recuerdos, me acuerdo todo desde el primer día. En LAM aprendí, trabajé y me consagré". Lejos de ser fría y escueta con sus palabras, la panelista se mostró vulnerable y triste. "No sé cómo va a ser hoy pero hay que pasarlo", continuó. Asimismo, comparó la situación con su rol de madre. "Tengo esa sensación de cuando un hijo se va, sabés que es la vida y que todo va a estar bien pero lo vas a extrañar", expresó.

Los mensajes de Yanina Latorre previo a su despedida definitiva de LAM.

Por último, reveló qué es lo que más va a extrañar de ser "angelita": "Es la mirada de Ángel, nos entendemos con los ojos. Algo que no siempre pasa". Hace algunos días, Yanina Latorre había explicado que el motivo que la llevó a dejar su lugar en el formato fue su agitada agenda laboral. “No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía”, contó en su ciclo radial El Observador.

De esta manera, Yanina Latorre expuso su tristeza en su red social de Instagram en las horas previas a despedirse de manera definitiva de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito. "No paro de llorar", aseguró totalmente afectada por la decisión que tomó este año para darle prioridad absoluta a sus otros trabajos.

Yanina Latorre lanzó su nuevo proyecto empresarial y desafió a sus rivales: "¿Podrán?"

A lo largo de los años, Yanina Latorre se fue posicionando dentro del mundo del espectáculo, consagrándose como una de las periodistas más destacadas del ambiente. Su impronta y estilo único, la llevaron a posicionarse como una de las fuentes más consultadas por la prensa en cuanto personaje de la farándula se refiera. En este sentido, poco a poco, la esposa de Diego Latorre fue dejando sus propias huellas no sólo en la radio y la televisión, sino también se abrió paso a posicionarse como una referente de las redes sociales.

Yanina Latorre

En su bagaje por las plataformas de interacción social, la mediática comunicadora comenzó a mostrar viajes en familia, actividades de su vida cotidiana, los logros de sus hijos Lola y Dieguito, sus rutinas de ejercicios, al punto tal que se transformó en una de las influencers más requeridas por las marcas. Sin embargo, sus ganas de ir por más la llevaron a lanzar su propia marca de ropa deportiva femenina. Así lo anunció en las últimas horas en la famosa red social de la camarita.

“Amooor, Yanina by Aretha. Ropa deportiva, bodys y ropa interior… Estén atentas porque dentro de muy poco sale mi cápsula deportiva”, exclamó mientras era ella misma la que modelaba las prendas. Asimismo, se mostró eufórica a la hora de exclamar que ella tiene su propia estructura de negocios: “¿Podrán tener su propia cápsula deportiva?”.

Ante la emoción del inminente lanzamiento oficial, Yanina Latorre prendió la cámara de su celular después de que dejó de jugar al paddle y contó que iba a realizar una rutina de entrenamiento de 30 minutos. Pero, como detalle no menor, vistió una de las prendas de su marca. “Tengo un montón de mensajes y me preguntan: ´¿esto es de mi cápsula deportiva?´.

Y les cuento: Lo estoy anunciando desde hoy. Todavía no está a la venta”, expresó, aunque mostró un gesto de arrepentimiento: “Yo no sé si lo podría mostrar”. No obstante, siguió promocionando su nuevo emprendimiento en la industria textil: “Promo lanzamiento, abrimos la cuenta, empezamos a subir el contenido… no me reten”. Finalmente, aseguró que su negocio contendrá diversas variedades de indumentaria femenina: bodys, tops, conjuntos de verano, ropa interior y variedad de colores. “Estoy chocha. Vayan a seguirlo. Es top, top”, sentenció.