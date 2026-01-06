Así son los días de Daniela Christiansson y sus hijos tras el regreso de Maxi López a la Argentina

La vida familiar de Daniela Christiansson experimentó un cambio profundo en los primeros días de 2026. Después de celebrar la llegada de su hijo Lando, el pasado miércoles 31 de diciembre en Suiza, la modelo sueca quedó a cargo de la rutina cotidiana con sus dos hijos mientras su pareja, Maxi López, regresó a la Argentina para retomar sus compromisos con MasterChef Celebrity y la temporada de verano del ciclo Olga en Mar del Plata.

Maxi López y Daniela Christiansson, unidos en un presente familiar que los encuentra más cerca que nunca

Aunque la familia pudo celebrar junta la Navidad y el Año Nuevo, el retorno del exfutbolista a Buenos Aires pocos días después marcó el inicio de una nueva dinámica de maternidad en solitario para Daniela. La modelo compartió en sus historias de Instagram postales llenas de ternura sobre cómo vive las primeras horas sin la presencia de su compañero.

El mensaje de Daniela Christiansson tras el regreso de Maxi López a la Argentina

En sus redes sociales, la modelo publicó una imagen con un mensaje claro y emotivo: “Cuánto te extrañamos Maxi López”, acompañado por una foto de ambos con el árbol de Navidad de fondo. Con esa frase, Daniela reflejó la combinación de orgullo por el nuevo hijo y la nostalgia por la ausencia transitoria de su pareja en este momento clave de la familia.

Maxi López junto a su esposa, Daniela Christiansson, compartiendo un momento en pareja

En otras imágenes, la modelo mostró a su hija mayor, Elle, disfrutando del frío invierno suizo: jugando en un parque cubierto de nieve con abrigos y gorros, y explorando una biblioteca al aire libre. Estos pequeños momentos cotidianos, cargados de ternura, revelan cómo Christiansson asumió con calma y gratitud la gestión del hogar y de sus hijos durante la ausencia del participante de MasterChef Celebrity.

Más allá de capturar escenas “instagrameables”, las publicaciones muestran también las tareas más sencillas de la maternidad: la organización de la casa, el traslado de los niños entre distintos espacios y el cuidado constante que demanda un recién nacido. En cada foto transmite gratitud por el tiempo que la familia compartió junta, pero también un tono realista sobre la adaptación a una etapa con sus propios desafíos.

Desde Argentina, Maxi López también habló con sinceridad sobre esta etapa familiar. En una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe), el exdelantero detalló cómo fue el nacimiento de Lando y lo importante que fue para él poder compartir esos momentos iniciales con su familia. Con humor y emoción, López contó que su hijo nació con nueve meses y dos días y que ese momento fue especial para todos.

Sin embargo, la decisión de volver a la Argentina responde a compromisos profesionales: el conductor debe continuar con sus grabaciones en MasterChef Celebrity y participar en la temporada de verano del ciclo Olga, lo que generó una separación física temporal que Daniela supo reflejar con cariño en sus mensajes.

La complicidad de Maxi López y Daniela Christiansson

Aunque la distancia entre ambos no es permanente —y sí estratégica para equilibrar trabajo y familia— la intensidad de esta nueva dinámica quedó en evidencia en las publicaciones de Christiansson. Su forma de contar los días sin López denota responsabilidad, amor y una mirada sensible sobre la maternidad y la vida en pareja en tiempos de exigencias laborales.

La nueva etapa de Daniela junto a Lando y Elle

Este episodio también pone sobre la mesa una escena familiar cada vez más común en contextos globalizados: la convivencia en distintos países por razones laborales, la crianza compartida a distancia y el uso de las redes sociales como herramienta para narrar la vida íntima a quienes siguen a estas figuras públicas.

Mientras que López continúa su agenda en Argentina, el trabajo de Daniela en Suiza se concentra en adaptarse a esta primera etapa con dos hijos pequeños, celebrando los pequeños avances y mostrando con naturalidad tanto los desafíos como las alegrías que trae la maternidad en la práctica.

El vínculo entre ambos y el cuidado de sus hijos, aun con kilómetros de por medio, parecen sostenerse en una combinación de afecto, comunicación constante y proyectos compartidos, una forma contemporánea de entender la vida familiar en la era digital.

BR