Barto Castagnola celebró en Sotogrande antes de la triple corona

Así como en la temporada argentina Barto Castagnola (25) es sinónimo de La Natividad, el club de su familia en Cañuelas vecino a La Dolfina, cuando juega en Inglaterra y en Sotogrande suele convertirse en el líder de Dubai, la organización que pilotea el patrón emiratí Alí Albwardy, dueño entre otras cosas del hotel Four Seasons Buenos Aires.

Barto Castagnola desplegó su polo de diez goles en la final de la Copa de Oro de Sotogrande.

Barto es el ineludible referente de los de camiseta verde y blanca a bastones, que venían de perder ajustadamente la final del British Open y tuvieron rápida revancha en España. En Sotogrande ganó la Copa de Oro de Alto Hándicap junto a sus compatriotas Gonzalo Ferrari (MVP de la final) y Lorenzo Chavanne (16), mientras que el lugar del patrón lo ocupó el empresario español Gonzalo Entrecanales (34), descendiente de los Domecq.

En la final Dubai superó a Sainte Mesme, la organización francesa que lidera el ex Zaira Robert Strom (37), por 16 a 9. Barto fue el cerebro del equipo y goleador de la final con seis anotaciones, volviendo a levantar la copa que ya había conquistado en el 2023.

Barto sostiene la copa junto a Gonzalo Ferrari y al patrón Ali Albwardy.

Alentado por su madre, Camila Cambiaso, y su hermana Lola, la copa le sirve de estímulo para encarar la inminente temporada argentina, en la que defenderá su último título en Palermo con La Natividad-La Dolfina.