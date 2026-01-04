Calu Rivero contó por qué su hijo Tao no fue al jardín y estalló la polémica: "Probé horarios y encuadres, nada me cerraba"

Instalada en Punta del Este, Calu Rivero disfruta a pleno del verano junto a sus hijos, Tao y Bee, y su pareja, Aíto de la Rúa. En medio de su estadía en Uruguay, la actriz habló sobre una decisión vinculada a educación de su hijo mayor y sus palabras no pasaron desapercibidas en las redes sociales.

Calu Rivero contó por qué su hijo Tao no fue a la escuela y estalló la polémica

A pocas semanas de que su hijo Tao de la Rúa cumpla 3 años, Calu Rivero reveló que optó por una educación no convencional para el nene, una elección que despertó fuertes opiniones encontradas entre sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video del pequeño y explicó los motivos por los que decidió que, por el momento, no asista al jardín de infantes.

En un mensaje sincero y reflexivo, Calu contó que intentó distintas alternativas antes de tomar la decisión. "Probé jardines, probé horarios, probé encuadres, pero nada me cerraba del todo", escribió. Según explicó, sentía que algo no terminaba de encajar y que no quería forzar una situación que no respetara el ritmo de su hijo. "Cuando algo no encaja, yo no empujo. Menos a alguien que todavía no tiene tres años", expresó.

Tao, el hijo de Calu Rivero

La actriz también dejó en claro su mirada sobre la infancia y los tiempos de cada niño. "No me gusta forzar el ritmo de otro ni apurar una infancia", sostuvo, y contó que, en cambio, comenzó a observar cómo su hijo se desenvolvía en otro entorno. Cada vez que llegaban a ese lugar, notaba en Tao una alegría distinta ya que "lo veía tranquilo, presente y verdaderamente feliz".

Según relató, ese bienestar aparecía especialmente cuando el nene estaba en contacto con la naturaleza, los caballos y un tiempo sin apuros. "Cuando podía tocar, esperar, observar. Cuando el tiempo no corría", detalló. Fue entonces cuando se hizo una pregunta clave que marcó su decisión: "¿Y si esta es su primera escuela?".

"A veces la primera escuela no se busca, aparece sola", concluyó Calu Rivero en su posteo, una frase que terminó de encender la conversación en redes y dividió opiniones entre quienes apoyaron su mirada sobre la crianza y quienes la cuestionaron con dureza.

Las duras críticas a Calu Rivero

Como suele ocurrir con los temas vinculados a la crianza y la educación, el posteo de Calu Rivero no tardó en generar reacciones encontradas. Si bien muchos seguidores apoyaron su mirada y destacaron la importancia de respetar los tiempos de cada niño, otros cuestionaron con dureza su decisión y dejaron comentarios críticos en redes sociales.

"¿Y la lectoescritura?", "Lo mismo aprenden en un jardín, pero rodeados de otras realidades" y "Estamos en épocas donde vale más ser influencer que saber leer y escribir", fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la publicación. Las opiniones reflejaron un debate más amplio sobre los modelos educativos, la socialización temprana y el rol de la escolarización en los primeros años de vida.

La discusión también se dio en torno a qué establece la normativa vigente en la Argentina en materia de educación inicial. Según el sistema educativo argentino, este nivel comprende el jardín maternal, al que concurren niños y niñas desde los 45 días hasta los 2 años, y el jardín de infantes, destinado a chicos y chicas de entre 3 y 5 años.

En cuanto a la obligatoriedad, la ley establece que son obligatorios los dos últimos años del nivel inicial, es decir, las salas de 4 y 5. Entre los objetivos de esta etapa se destacan la promoción del juego, el desarrollo de la creatividad, la expresión y la comunicación, así como el fortalecimiento de la confianza, la socialización y el placer por aprender. Igualmente, es importante destacar que, actualmente, Calu Rivero y su familia residen en Uruguay.