Cathy Fulop volvió a Venezuela después de 14 años y se reencontró con su mamá, Cleopatra García. La actriz y conductora lo anunció el sábado 21 de noviembre en un video publicado en su cuenta de Instagram, grabado en Caracas, la ciudad en la que nació y donde todavía reside su madre.

El viaje combinó un compromiso laboral con el reencuentro con los suyos que no lograba concretar allí desde hacía más de una década. Radicada en la Argentina desde comienzos de los noventa, explicó en varias oportunidades las razones de su ausencia, y durante 2026 siguió a la distancia la delicada recuperación de Cleopatra.

Cathy Fulop en Venezuela: el video del reencuentro con su mamá

Cathy Fulop grabó el mensaje en plena calle y enseguida detalló el motivo de su visita: el canal Venevisión la invitó a formar parte de un nuevo proyecto. "No podía estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", dijo, mientras se sucedían la vista nocturna desde la ventanilla del avión, el arribo y el recibimiento en la puerta de una vivienda.

Cathy Fulop junto a su madre.

En las escenas posteriores aparece sentada a la mesa junto a Cleopatra García, entre risas, besos y caricias, en un comedor con arcadas blancas y rejas de hierro. Ambas disfrutaron más de una semana en Punta Cana en mayo de 2023, pero en Venezuela no estaban juntas desde que la intérprete dejó de ir. Sobre esas imágenes, lo resumió así: "Volver a casa tiene una magia muy especial".

Esa cena cerró un año complicado. En febrero, mientras esperaba en Roma el nacimiento de Gia, su nieta, la beba de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, la artista relató que Cleopatra se había caído y que, tras una intervención por artrosis severa, sufrió una luxación de cadera que obligó a una segunda cirugía. Las secuelas, que incluyeron una transfusión, la dejaron postrada.

En el mismo clip, expresó que le ilusiona ver nuevamente su tierra y sentir su energía, y aseguró que tiene "mucha, pero mucha fe que se vienen tiempos mejores para nuestro país". Acerca de la propuesta de la emisora en la que encabezó Pasionaria y Mundo de fieras entre 1990 y 1992, no dio precisiones: prometió que pronto contará qué estará haciendo.

Por qué Catherine Fulop estuvo 14 años sin viajar a Venezuela

Cathy Fulop habló de la experiencia en una entrevista televisiva y admitió que llegó al aeropuerto con incertidumbre, sin saber qué iba a pasar. Ante la consulta sobre si temía una detención, respondió que no lo sabía, pero que no quiso arriesgarse. Además, confesó que se sentía rota lejos de Venezuela y que vive esta estadía como un proceso de sanación.

Ese temor no era reciente. En septiembre de 2021, en una charla con un diario venezolano, sostuvo que no viajaba porque corría riesgo de ser arrestada por la llamada Ley del Odio, que alcanzó a conocidos críticos del régimen. En aquella ocasión recordó que la última vez que fue Oriana, la mayor, tenía 16 años, y lamentó que Cleopatra, por la edad y las trabas con el pasaporte, tuviera dificultades para salir del país.

La decisión de partir también generó dudas en su hogar. Según contó, Ova Sabatini, su marido, prefería posponerlo, pero ella insistió en hacerlo en este momento y finalmente él la acompañó. Las hijas del matrimonio reaccionaron con preocupación, principalmente Tiziana, la menor, mientras que Oriana lo tomó con algo más de calma.

Cathy Fulop en uno de sus viajes.

Cathy Fulop pasa sus primeros días en Venezuela en compañía de Cleopatra García, el reencuentro con su mamá que difundió en sus redes, mientras se prepara para revelar su trabajo con Venevisión, la convocatoria que la devolvió a Caracas después de 14 años.