Christian Petersen reapareció en las redes tras recibir el alta médica: "A seguir"

Christian Petersen volvió a aparecer públicamente tras recibir el alta médica luego de un delicado episodio de salud que mantuvo en vilo a colegas, familiares y seguidores durante casi un mes. El chef, figura emblemática de la cocina televisiva y empresario gastronómico con una trayectoria consolidada, estuvo internado después de sufrir una descompensación durante una recorrido al volcán Lanín, en la Patagonia argentina, el pasado 18 de diciembre.

Tras recibir el alta médica, Christian Petersen reapareció en redes con un mensaje de calma y optimismo.

El cocinero había iniciado una excursión junto a su esposa, Sofía Zelaschi, cuando se sintió mal, lo que desencadenó una serie de traslados médicos desde la base del volcán hasta centros de salud de mayor complejidad. Inicialmente asistido y trasladado a hospitales en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, Petersen finalmente fue derivado al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde permaneció bajo tratamiento antes de que su evolución fuera considerada positiva y recibiera el alta médica.

El mensaje de Christian Petersen en redes sociales tras recibir el alta médica

Tras este período de incertidumbre, el chef eligió sus redes sociales para transmitir un mensaje breve, simple y esperanzador a sus seguidores. En su primera publicación luego de salir del hospital, compartió una imagen de un plato con medialunas caseras, acompañado de la frase: “Buenas buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”.

. “Suave, sin prisa pero sin pausa”, el mensaje de Christian Petersen luego de atravesar un delicado momento de salud.

Este mensaje no solo sirvió para tranquilizar a quienes se preocuparon por su estado de salud, sino también para marcar un comienzo de recuperación más tranquilo y enfocado en la calma. La elección de la imagen —un plato típico argentino elaborado con su propio estilo— y la frase reflejan el deseo de volver gradualmente a su vida cotidiana y a su pasión por la cocina, un ámbito que ha sido central en su carrera profesional.

Cómo continúa la recuperación del chef luego del delicado episodio de salud

Antes de este posteo, en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Christian Petersen también se había referido a su internación y explicó que aun no existen certezas sobre lo que desencadenó la descompensación. Según contó, los médicos aún no identificaron con precisión el origen del cuadro que lo llevó a la hospitalización. “Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, dijo el chef, al tiempo que adelantó que en los próximos días se sometería a nuevos estudios que podrían aportar respuestas más claras.

Christian Petersen compartió una historia en Instagram para llevar tranquilidad

Además de relatar que su descenso del volcán fue “rápido y muy contento”, Petersen se mostró agradecido por la atención médica que recibió, destacando el papel de los guías de montaña y del personal de salud en Junín, San Martín de los Andes y el Hospital Alemán de Buenos Aires. “Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, afirmó en ese momento, poniendo énfasis en el apoyo que recibió durante todo el proceso.

Christian Petersen, en plena recuperación, agradeció el apoyo y volvió a conectarse con sus seguidores.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar: en redes sociales inundaron el posteo de mensajes de aliento, esperanza y afecto, con comentarios que recordaban la trayectoria del chef y expresaban felicidad por su recuperación. Muchos destacaron no solo el alivio por su alta médica, sino también la fortaleza que mostró al volver a conectarse con su comunidad digital tras semanas de silencio.

