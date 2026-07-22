Confirman el verdadero motivo de la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco

Luego de varias semanas de rumores sobre una supuesta crisis, este martes se confirmó la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco. La noticia fue revelada por Pepe Ochoa en LAM (América), donde además explicó cuál habría sido el motivo que llevó a la pareja a ponerle fin a la relación.

Maia Reficco y Franco Colapinto

Por qué se separaron Franco Colapinto y Maia Reficco

Según contó el panelista, el piloto de Fórmula 1 atraviesa un momento de gran exigencia profesional y personal, una situación que habría terminado afectando el vínculo con la actriz y cantante.

"Franco está en una crisis personal muy fuerte. La verdad que estaba enganchado con ella, se pusieron de novios. Él no le puede dar ni la energía, ni el tiempo, ni el lugar que ella se merece como novia", aseguró Ochoa al aire.

De acuerdo con su versión, la decisión fue tomada después de que ambos hablaran sobre el presente de la relación. "Hace mucho tiempo que no la ve. Ella lo llama y deciden cortar", agregó.

El gesto en redes sociales que alimentó los rumores

Durante el programa también recordaron un detalle que, con el paso de los días, cobró otro significado. Pilar Smith contó que el pasado 14 de julio, día del cumpleaños de Maia Reficco, Franco Colapinto no le dedicó ningún mensaje público en sus redes sociales, un gesto que llamó la atención de sus seguidores.

En contraste, la actriz sí había saludado al piloto el 27 de mayo, cuando cumplió años, con un cariñoso mensaje en Instagram, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Maia Reficco y Franco Colapinto

Si bien semanas atrás habían trascendido versiones de una crisis, fue recién ahora cuando Pepe Ochoa aseguró que la relación llegó a su fin y vinculó la decisión con el momento personal que atraviesa el joven deportista.