De Flor Capuano y Mila Hurtak a Nina Caram y Delfina Ferro: los looks de un exclusivo evento de Punta del Este

Este fin de semana, en Punta del Este se llevó a cabo un exclusivo evento para celebrar el 80° Aniversario de Bal Harbour District, El parador Casablanca del hotel Locanda, ubicado frente a la playa y uno de los más buscados de La Barra, contó con la presencia de grandes influyentes del ambiente digital y el mundo empresarial. Entre ellas se destacaron nombres como Flor Capuano, Mila Hurtak, Nina Caram, Delfina Ferro, Alexia Bledel, Lucila Sperber y Yanina Screpante.

Delfina Ferro: estampado gráfico y espíritu playero

El outfit que eligió Delfina Ferro consistió en una pieza llena de colores y estampado gráfico. El mismo consistió de un vestido largo, ceñido al cuerpo, de estética muy años 70 con un giro contemporáneo. La prenda se destaca por su estampa geométrica ondulante en tonos verdes, turquesas, azul petróleo, blanco y negro, generando un efecto óptico dinámico y estiliza la figura. El diseño es halter, dejando los hombros al descubierto y enmarcando el cuello con una caída suave que aporta sensualidad elegante.

La tela similar al jersey elástico acompaña el movimiento del cuerpo sin rigidez y refuerza el aire veraniego y sofisticado. Como abrigo, sumó un chal tejido en tono crudo, de textura suave, llevado de manera relajada sobre los brazos, aportando contraste y equilibrio visual.

Los accesorios acompañan aportando armonía: cartera estructurada negra, pequeña, con herrajes metálicos, pulseras plateadas y anillos minimalistas. El beauty look es natural, con el pelo suelto y movimiento, reforzando una estética chic sin esfuerzo, ideal para un evento costero nocturno.

Delfina Ferro | Crédito Grupo MASS

Mila Hurtak: minimalismo luminoso

Mila Hurtak apostó por la pureza del blanco y una silueta limpia. El vestido es largo, fluido y de escote profundo en V, con tirantes finos, confeccionado en satén que cae recta y elegante. Sobre sus hombros, un abrigo liviano tejido, en tono marfil, de corte amplio y mangas sueltas, suma textura y un aire bohemio sofisticado. La superposición genera un juego interesante entre lo estructurado del vestido y lo artesanal del tejido.

Los accesorios son delicados: collar fino dorado, maquillaje fresco y uñas en rojo que aportan un punto de contraste. El conjunto transmite una imagen etérea, serena y muy alineada con un lujo relajado.

Jorge González, Mila Hurtak | Crédito Grupo MASS

Flor Capuano: estilo boho sensual en tonos arena

El outfit de Flor Capuano tiene una impronta boho chic muy marcada. El conjunto está compuesto por un top drapeado tipo bandeau y una falda larga con abertura profunda, ambos en tono beige o arena, resaltando la piel y el movimiento del cuerpo.

La falda, de tela liviana y fluida, acompaña la caminata y suma dramatismo con la abertura lateral. Se completa con una campera de gamuza marrón, corta y estructurada, que aporta peso visual y contraste de texturas. El estilismo se corona con un pañuelo en la cabeza a modo de bandana, reforzando el espíritu bohemio, y una cartera pequeña en tonos neutros. Es un look nocturno, sensual y descontracturado, ideal para eventos con impronta fashionista.

Flor Capuano | Crédito Grupo MASS

Nina Caram: sastrería relajada y textura

La creadora de contenidos Nina Caram combinó elegancia y modernidad. Su look se trata de un conjunto de dos piezas en tono crema, con pantalón de pierna ancha y top corto, ambos con textura plisada o bordada, que suma riqueza visual sin necesidad de estampas.

Sobre el conjunto, un blazer de gamuza marrón, de corte recto y largo medio, aporta estructura y equilibra la fluidez del outfit. El contraste entre la suavidad del conjunto claro y la firmeza del abrigo da en la tecla fashionista. El outfit se completó con sandalias claras de tiras finas, cartera negra de cuero y un beauty look prolijo y natural. Es un estilismo sofisticado, canchero y muy actual, que se fusiona en perfecta sintonía con la propuesta de esta jornada nocturna.

Nina Caram | Crédito Grupo MASS

Jorge Gonzalez, Paola Busch, y Carmen Florio, | Crédito: Grupo MASS

Lucila Sperber y Yanina Screpante | Créditos Grupo MASS

En conclusión, cada uno de estos looks dialogan entre sí a través de una paleta armónica, materiales nobles y una estética que combina glamour relajado, sensualidad y lujo sin excesos. Un guardarropa perfectamente alineado con el espíritu de Bal Harbour. Una vez más, Flor Capuano, Mila Hurtak, Nina Caram, Delfina Ferro dejaron en claro su buen gusto para la moda estando a la altura de un evento de esta índole, convirtiéndose en fuentes de consulta fashion.

Créditos: Grupo MASS

NB