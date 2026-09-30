La DJ Maca Viva aportó su sello en el CARAS Moda: música orgánica, vital e inspirada en el equinoccio de primavera

La fusión de intereses es su marca registrada. Un don que con el tiempo aprendió a abrazar. Y aunque como DJ convocada para musicalizar CARAS Moda Macarena Fatne aporta su gran sello musical, su abanico artístico se percibe infinito de abarcar.

La multiplicidad de la DJ Maca Viva reflejada en el set list de CARAS Moda

“Siempre fui muy curiosa, entusiasta y bastante incapaz de elegir una sola cosa. Desde que empecé a estudiar y trabajar me interesó lo interdisciplinario y con los años entendí que no tenía que resolver esa multiplicidad sino hacerla parte de mi trabajo. Me llevó bastante tiempo aceptar que no tenía por qué encajar en una sola profesión. Hoy mi oficio tiene que ver con la música, el arte, el diseño, la producción y esa mezcla es lo que más disfruto”, cuenta a CARAS la actual directora y diseñadora de “Viva Estudio”.

DJ Maca Viva en la noche de CARAS Moda 2026.

Respecto al set list elegido para la noche CARAS en Artlab -con elementos orgánicos, alegres y espaciales- cuenta que “pensé mucho en el movimiento y en el equinoccio de primavera: los días que se alargan, el sol, el calor, esa sensación de que algo empieza a abrirse y vuelve a ponerse en movimiento. Una música pensada para acompañar el cuerpo y la energía de la pista, entendiendo el baile como una forma de celebración. También me interesó mucho la idea de lo manual, del oficio y de la presencia que atraviesa el evento. Quise que la música tuviera algo de esa energía: orgánica, vital y con ganas de salir a bailar”.