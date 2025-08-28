El doble festejo "no convencional" de Joaquín Furriel por su cumpleaños junto a Guillermo Francella y Adrián Suar

Joaquin Furriel estuvo en la mira de todos los fanáticos de la farándula. El actor fue apuntado como posible nuevo interés romántico de Pampita, cuando ella aún estaba separada de Martín Pepa. Sin embargo, la modelo y el polista se reconciliaron, y dieron a conocer que el actor tendría una novia española. En este contexto, el ganó la atención pública y llegó su especial cumpleaños. Sin embargo, lejos de lo que haría habitualmente, tuvo un doble festejo, que intercaló entre amigos y teatro.

El pasado 26 de agosto, Joaquin Furriel cumplió 51 años, y los recibió de una manera diferente a la usual. La realidad del actor está rodeada de importantes proyectos en el teatro y en el cine. En las últimas semanas, estrenó La verdadera historia de Ricardo Ill, la obra de una versión libre del español Calixto Bieito sobre el clásico de Shakespeare. En este contexto, y con diversos trabajos a su alrededor, el artista celebró su cumpleaños de una manera poco convencional. Es por eso que sus amigos y colegas le organizaron dos festejos por separado.

Por un lado, la gente del Teatro San Martín, con quienes protagoniza la obra, le prepararon una sorpresa y decoraron el lugar para que celebre antes y después del estreno. Sobre una cortina celeste, le colgaron un cartel de "Feliz cumpleaños" y le prepararon una deliciosa torta, con temática de Racing. Además, colgaron en la puerta y en el techo globos celestes y blancos para seguir con la temática. Antes de salir al escenario, sopló las velitas y, tras la función, se encontró con una sorpresa.

Adrián Suar reunió a todos los "muchachos" para disfrutar de una cena con Furriel. Entre los invitados, estaba Guillermo Francella, Alex de la Iglesia, Diego Peretti, Marcos Carnevale, Lucas Langelotti, entre otros. En una elegante cena, lo sorprendieron con una torta de cumpleaños, con una vela celeste, siguiendo con su amor por el club. En sus historias de Instagram, el actor compartió las mejores postales, y agradeció el amor y cariño que le da su gente querida.

Definitivamente, Joaquín Furriel disfrutó de un cumpleaños diferente al habitual, rodeado del trabajo que adora y de sus mejores amigos de la vida. Tras ser protagonista de algunos titulares, y con el estreno de su obra, el actor se dejó llevar por las sorpresas que recibió de sus seres queridos, que saben todo lo que le gusta a él y cómo hacer una noche especial. Entre el estreno y sus más cercanos, vivió un día divertido y único.

