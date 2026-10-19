El dolor de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, por el Día de la Madre

El primer Día de la Madre sin Ernestina Pais encontró a su hijo, Benicio Guyot, atravesando una fecha cargada de recuerdos y nostalgia. A casi cuatro meses de la muerte de la periodista y conductora, el joven decidió homenajearla con una publicación breve en sus redes sociales, pero profundamente significativa.

Las tiernas imágenes que Benicio Guyot compartió para homenajear a Ernestina Pais en el Día de la Madre

Este domingo 18 de octubre, Benicio Guyot compartió en sus historias de Instagram dos fotografías antiguas junto a su mamá Ernestina Pais en blanco y negro. No escribió un mensaje extenso ni explicó el significado de las imágenes. Solo agregó un corazón rojo, un gesto sencillo con el que dejó en evidencia la importancia de su madre y el dolor que implica vivir por primera vez esta celebración sin su presencia.

El recuerdo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais en el Día de la Madre//Instagram

Las postales pertenecen a distintos momentos de la infancia del joven. En una de ellas, la imagen aparece dividida en dos partes. En el sector superior se observa a Ernestina recostada y mirando directamente a la cámara. En la otra mitad, la conductora posa sonriente junto a su hijo, su entonces pareja y padre de Benicio, el fotógrafo Alejandro Guyot, y otro niño.

La segunda imagen muestra al joven cuando era un niño junto a la periodista, ambos posando frente a la cámara y compartiendo una de esas escenas familiares cotidianas que, con el paso del tiempo, adquieren un valor especial. La publicación de Benicio tuvo fuerte repercusión y caló hondo en los corazones de los fanáticos de la comunicadora y en los medios de comunicación que no tardaron en replicar las fotos.

Ernestina Pais y Benicio Guyot//Instagram

La decisión de Ernestina Pais sobre su hijo Benicio Guyot

A diferencia de Ernestina Pais, Benicio Guyot siempre mantuvo un perfil bajo ante los medios y sus redes sociales estaban en privado. Sin embargo, tras la muerte de la conductora, decidió cambiar su perfil digital a público y mantener vivo el recuerdo de su madre y el vínculo que los unía.

En una de esas publicaciones públicas en Instagram, realizada poco después del fallecimiento de la periodista, Benicio escribió un extenso mensaje en el que reflejó la profundidad de la relación entre ambos. “Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo, vos el mío”, expresó el joven en aquel entonces.

Ernestina Pais junto a su hijo

A lo largo de su carrera en los medios, Ernestina Pais mantuvo una postura reservada respecto de la vida privada de su hijo. Si bien fue una figura reconocida de la televisión, la radio y el periodismo, eligió mantener a Benicio lejos de la exposición pública. Por ese motivo, fueron pocas las imágenes familiares que difundió y también escasas las referencias a la intimidad del joven.

Con respecto a la investigación sobre la muerte de la conductora, su hijo no manifestó nada en público, la causa concluyó a comienzos de septiembre, poco más de dos meses después del hecho. La Justicia determinó que se trató de un accidente y descartó la intervención de terceros. De acuerdo con lo informado por la fiscal Carolina Asprella, las pericias mecánicas no encontraron indicios de participación de otras personas.

Ernestina Pais//Instagram

Además, los estudios toxicológicos determinaron que Ernestina Pais no tenía alcohol ni otras sustancias en la sangre al momento del episodio. La autopsia estableció que murió como consecuencia de un traumatismo craneal severo, luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, el 26 de junio de 2026.