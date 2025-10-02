El drama de Naza Di Serio tras ser señalada como la novia de Peluca Brusca: “Superando a alguien y mal”

Nazarena Di Serio quedó en el centro de la escena mediática tras ser señalada como la nueva pareja de Peluca Brusca, productor y expareja de Laurita Fernández. El rumor tomó fuerza luego de que el periodista Juan Etchegoyen, asegurara en su ciclo Mitre Live, que ambos estarían envueltos en una relación.

Juan Etchegoyen relató que recibió la información de distintas fuentes sobre la supuesta cercanía de ambos, por lo que decidió ser claro. “Hace unos días que me vienen vinculando a dos famosos del mundo del espectáculo y voy a dar algunas precisiones. Primero quiero decir que el rumor de romance está”, afirmó al aire.

En su programa, el conductor fue más allá y señaló: “Lo segundo que voy a contar es que ellos se empezaron a ver todos los días desde hoy porque la famosa en cuestión arrancó un streaming donde él produce”. Minutos después, identificó a los involucrados: “Estoy hablando del ex de Laurita Fernández, Peluca Brusca y la periodista y locutora de TN, Nazarena Di Serio. Hubo personas que me dijeron que los vieron cercanos y el rumor adentro del medio es que ahí algo sucede”.

Juan Etchegoyen aclaró que consultó al propio Peluca Brusca para conocer su versión. “No digo que estén empezando algo ni que tengan una relación, pero el rumor está. Yo hablé con Peluca que me dijo que no hay romance, solamente le ha llegado el rumor porque hubo gente que los vio reunidos”, expresó. Y remarcó: “Los dos entiendo que están solteros y no le deben dar ningún tipo de explicación a nadie. Veremos qué pasa, pero el rumor que corre es que pasa algo”.

La contundente respuesta de Naza Di Serio

Ante las declaraciones de Etchegon, Naza Di Serio decidió responder de manera directa a través de la red social X, cuestionando directamente: “Hola @JuanEtchegoyen, ¿llamar y chequear semejante mentira no era una opción? No sé quiénes son tus fuentes pero podrías haberme consultado en vez de confirmar algo que no es real”.

Con un mensaje contundente, Naza Di Serio negó de plano el romance y además dio a conocer que atraviesa un momento personal delicado. “Como dije, no estoy en esta para nada, estoy superando a alguien y mal”, expresó en su publicación.