La drástica rebaja de sueldo que deberá aceptar Mauro Icardi para quedarse en Turquía

El futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray vuelve a estar en el centro de la escena con una oferta formal del club para prolongar su vínculo, aunque con una reducción salarial. La propuesta, que implica un ajuste de hasta el 50% del sueldo del delantero, abre una nueva etapa en las negociaciones entre el goleador argentino y la directiva turca, justo cuando su contrato actual expira el próximo 30 de junio de 2026.

Entre rumores y ofertas, el delantero argentino analiza los próximos pasos de su carrera profesional

Según informaron medios turcos y argentinos, la oferta de renovación contempla un contrato por dos temporadas, con la segunda de ellas en carácter opcional, pero con el salario anual reducido de 10 millones de euros a alrededor de 5 millones de euros. Este ajuste representa un cambio sustancial en las condiciones económicas del delantero de 32 años, que viene siendo una figura clave en el Galatasaray desde su llegada al club.

¿Por qué la rebaja salarial a Mauro Icardi?

La decisión del club se da en un contexto de planificación financiera y deportiva a futuro. Tras varios meses de rumores y especulaciones sobre el futuro de Mauro Icardi, que incluyeron versiones de una posible salida o incluso de interés de equipos argentinos, la dirigencia decidió mover ficha con una oferta concreta antes de que la negociación llegue al límite del calendario.

Tal como indicaron en Turquía, desde la comisión directiva, el objetivo es asegurar la continuidad de su máximo goleador y capitán, pero ajustando su contrato a la estructura económica actual del equipo. La rebaja salarial propuesta también responde a una fase de transición en el club, que busca mantener el equilibrio financiero sin desprenderse de su referente ofensivo.

Goleador y referente del Galatasaray

Mauro Icardi en el galatasaray: rendimiento, liderazgo y figura

A pesar de que el salario se convertiría en un punto sensible de la negociación, Mauro Icardi sigue siendo una pieza clave en el rendimiento del Galatasaray esta temporada. Tras recuperarse de una lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo casi un año fuera de las canchas, el argentino disputó más de 700 minutos en dieciséis partidos oficiales y anotó nueve goles en la liga turca, consolidándose como uno de los delanteros más eficaces del plantel.

Estos números proyectan a Icardi como el principal referente ofensivo del equipo, incluso cuando no siempre parte como titular absoluto, y refuerzan su importancia dentro del plantel. Más allá de su aporte goleador, su experiencia y liderazgo dentro del vestuario son valorados por la afición y por la dirigencia, que buscan evitar una salida abrupta sin acuerdo de renovación.

Con la camiseta que lo convirtió en ídolo en Turquía, Icardi atraviesa días de definiciones sobre su futuro

En medio de las negociaciones, también cirucularon rumores sobre el interés de otros clubes en Icardi, incluidos algunos equipos europeos que observarían con atención la situación contractual del rosarino al culminar su vínculo con el Galatasaray.

En Argentina, también se habló de la posibilidad de un acercamiento entre el deportista y clubes locales, aunque desde su entorno no se confirmó ninguna oferta concreta en este sentido. Con el mercado de pases de invierno europeo abierto, la atención está puesta en cómo se desarrollarán los próximos días de negociaciones

Por su parte, los hinchas del Galatasaray manifestaron su apoyo al delantero a lo largo de la temporada, y su figura sigue siendo querida entre los fanáticos pese a la discusión contractual. La decisión de adelantar las conversaciones para renovar el vínculo ha sido tomada también en parte para responder a las expectativas de los seguidores, que desean ver a su capitán continuar en la camiseta naranja y roja.

Galatasaray avanza con la propuesta de renovación.

Las próximas semanas serán determinantes porque el vínculo del rosarino con el Galatasaray finaliza en junio de 2026. En ese marco, la directiva del club pretende cerrar cuanto antes un acuerdo que permita retener a su estrella, aunque con condiciones económicas más ajustadas. Para Icardi, la decisión implica evaluar su rol dentro del equipo, su proyección deportiva y las posibilidades que pueden surgir en otras ligas si finalmente no acepta la rebaja salarial.

Mientras tanto, los fanáticos del Galatasaray y del fútbol internacional siguen muy atentos al desenlace de esta historia contractual que podría definir los próximos capítulos en la carrera del delantero argentino más allá de Estambul.

BR