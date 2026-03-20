El otro lado de Nacha Guevara: así fue cómo llegó a ser diputada en 2009

Nacha Guevara construyó una carrera enorme en el mundo del espectáculo argentino, donde se destacó como actriz, cantante, bailarina y directora teatral. Dueña de una figura fuerte, siempre ligada a la escena y al compromiso con sus ideas, su salto a la política llamó la atención y sumó un nuevo capítulo a su trayectoria pública.

Nacha Guevara

En 2009, la artista se convirtió en una de las apuestas más resonantes dentro de la política argentina cuando fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. El nombre de Nacha Guevara apareció en un contexto en el que varios espacios buscaban figuras con llegada popular, carisma y presencia mediática para conectar con el electorado.

El vínculo de Nacha Guevara con la política

El acercamiento de Nacha Guevara a la política no fue casual. Desde chica se sintió impactada por la figura de Eva Perón, a quien admiró profundamente y hasta interpretó en más de una oportunidad. Esa conexión simbólica explica por qué sus incursiones políticas estuvieron vinculadas al justicialismo.

Nacha Guevara

Mucho antes de ser electa diputada, Nacha Guevara ya había tenido acercamientos con el peronismo. Incluso llegó a coquetear con la fórmula presidencial integrada por Eduardo Duhalde y Palito Ortega en 1999, aunque en aquel momento rechazó la posibilidad de ocupar un rol destacado en el Fondo Nacional de las Artes.

La polémica renuncia de Nacha Guevara

El momento más recordado de Nacha Guevara en la política llegó justamente después de su elección en 2009. Aunque había conseguido una banca como diputada nacional, decidió renunciar antes de asumir, en una decisión que generó repercusión y sorpresa.

Nacha Guevara en +CARAS

Con el paso del tiempo, la propia artista explicó que sentía una gran distancia entre su proyecto personal y la lógica de la clase política. Por eso eligió dar un paso al costado antes de iniciar una etapa que, según entendía, no la iba a llevar al lugar que esperaba. Así, el paso de Nacha Guevara en la política quedó marcado por una experiencia breve, intensa y todavía recordada como uno de los giros más inesperados de su carrera.