El video de Franco Colapinto después de los rumores de romance con Sofía Solá, la hija de Maru Botana

En los últimos días, las redes sociales y los programas de espectáculos se encendieron ante los fuertes rumores de romance que vinculan a Franco Colapinto con Sofía Solá. Las especulaciones cobraron una fuerza desmedida a partir de una serie de interacciones en Instagram. En medio de este torbellino de comentarios, teorías y repercusiones virtuales sobre su vida sentimental, el corredor reapareció en su cuenta oficial. Lejos de dar declaraciones o alimentar las versiones del supuesto noviazgo, el piloto optó por mostrarse enfocado en su riguroso entrenamiento físico, demostrando su estricta disciplina profesional.

Franco Colapinto, Sofía Solá

El video de Franco Colapinto, tras los rumores de romance con Sofía Solá

Los rumores de romance de Franco Colapinto y Sofía Solá cobraron una fuerza desmedida a partir de una serie de interacciones detectadas por los fanáticos en las redes sociales . Esta nueva ola de especulaciones llega poco tiempo después de lo ocurrido con Maia Reficco. Franco y Maia habían blanqueado su noviazgo oficialmente a principios de año, pero tras atravesar diversas crisis y rumores de reconciliación en los meses posteriores, la relación habría llegado a su fin debido a la distancia geográfica y las agendas incompatibles de ambos.

Tras este suceso, el piloto argentino comenzó a dejar varios "me gusta" en las publicaciones de Instagram de la hija de Maru Botana, quien desarrolla su carrera en el ámbito del modelaje. La atención de los seguidores aumentó exponencialmente cuando un usuario comentó de forma pícara: "¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón!". Esta frase recibió el "like" de la propia joven de 21 años, dejando una señal de complicidad virtual que encendió todas las alarmas mediáticas.

A pesar del intenso revuelo generado por su historial sentimental y las nuevas versiones, Colapinto optó por no ingresar en la polémica ni dar declaraciones públicas. Por el contrario, reapareció compartiendo un video de su exigente entrenamiento de cara a sus próximos compromisos deportivos. La preparación física se enfoca en el fortalecimiento del cuello, una zona crucial para que los pilotos puedan soportar las extremas fuerzas G en las curvas de los monoplazas.

Para este ejercicio, Franco utilizó un arnés de cabeza acolchado que se sujeta firmemente alrededor de su frente, el cual está conectado a una polea con un cable tenso que ejerce resistencia. Con una postura firme y las manos guardadas detrás de su espalda baja, el deportista mantiene la concentración en un gimnasio moderno, el cual cuenta con cintas de correr a un costado y un llamativo auto clásico celeste con el que realiza la fuerza.

Un nuevo destino para este fin de semana: dónde y cuándo corre Franco Colapinto

La máxima categoría del automovilismo mundial aterriza en el continente asiático para disputar la 15º fecha de la temporada de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto se prepara para un desafío único. La actividad oficial tendrá lugar en el exigente circuito callejero de Bakú, el escenario principal del Gran Premio de Azerbaiyán. Debido a la conmemoración local del Día del Recuerdo, que se celebra el domingo en dicho país, todo el cronograma oficial debió adelantarse de manera excepcional. De esta forma, la carrera principal se disputará este sábado 26 de septiembre a partir de las 8:00 horas de Argentina.

Esta competencia da inicio a la recta final del campeonato mundial 2026. Al calendario actual solo le restan diez Grandes Premios para dar por concluida la temporada en el mes de diciembre. El representante argentino de la escudería Alpine llega motivado tras sus recientes actuaciones, y en marcha en el duodécimo puesto del Campeonato de Pilotos con un total acumulado de 27 puntos.

Franco Colapinto

Es por eso que, tras el intenso revuelo mediático por su supuesto romance con Sofía Solá, la hija de Maru Botana, el piloto dejó en claro dónde están puestas sus prioridades. Enfocado en Bakú y lejos de las distracciones de la farándula, Franco Colapinto demuestra que su verdadero compromiso está en sus entrenamientos y en la pista de Fórmula 1.

A.E