Entramos a la habitación de Rochi Igarzabal: plantas purificadoras, cama rústica y sábanas con un imponente estampado

El hogar de los famosos siempre genera curiosidad, sobre todo cuando abren las puertas de sus espacios más íntimos y cotidianos. En esta oportunidad, Rochi Igarzabal deja ver un rincón muy especial de su casa: su dormitorio. Este ambiente combina con equilibrio la simpleza de los materiales nobles, la funcionalidad y un diseño deco despojado que prioriza el descanso y la conexión con la naturaleza. Lejos de las estéticas sobrecargadas, el cuarto refleja una personalidad auténtica donde cada objeto cumple una función estética y práctica a la vez.

Rochi Igarzabal mostró su habitación en redes sociales

Rochi Igarzabal: La madera y el protagonismo textil

El dormitorio de Rochi Igarzabal muestra una marcada inclinación por la estética cálida y despojada. El punto focal de la habitación es una cama matrimonial con una sólida estructura de madera en tonos naturales, cuyo respaldo de líneas simples aporta textura y calidez al ambiente.

La habitación de Rochi Igarzabal: madera y plantas

Sobre este sector descansa un juego de sábanas que atrae todas las miradas por su imponente estampado a rayas verticales anchas en tonos bordó y gris claro, complementado con almohadones en la misma gama. Este diseño textil suma carácter y rompe con la sobriedad del resto de la decoración, logrando un contraste visual muy equilibrado y moderno que viste el espacio por completo.

Detalles decorativos en madera y toques verdes, el sello de Rochi Igarzabal

En la pared principal, justo por encima del respaldo, Rochi Igarzabal elige un estante flotante de madera maciza que funciona como soporte para distintos elementos cotidianos y decorativos. En este espacio de apoyo conviven cuadros pequeños con láminas ilustradas, portarretratos y una fila de gorras colgadas de manera informal, lo que aporta un toque personal y sumamente descontracturado.

Rochi Igarzabal elige un estante flotante

A ambos extremos del estante, la naturaleza dice presente con plantas de interior dispuestas en pequeñas macetas. Estas especies no solo suman vida y color con sus hojas colgantes, sino que también cumplen una función práctica al purificar el aire, generando un clima de descanso saludable y armónico que complementa la propuesta estética general.

Un refugio funcional y cotidiano by Rochi Igarzabal

La propuesta decorativa del cuarto de Rochi Igarzabal se completa con una atmósfera general que prioriza el confort diario por encima de la estricta simetría. El espacio está pensado para el uso real, donde la compañía de mascotas y los objetos de uso personal conviven de forma orgánica con la ambientación.

En la habitación de Rochi Igarzabal se destaca el respaldo de madera y las plantas purificadoras

La combinación de materiales nobles como la madera, la elección de textiles con personalidad y la integración de elementos botánicos logran un ambiente equilibrado, luminoso y alineado con las tendencias actuales de interiorismo residencial. Así, el cuarto de Rochi Igarzabal se convierte en un verdadero refugio de paz, un espacio íntimo que demuestra que la elegancia y la simplicidad pueden convivir en perfecta armonía.