Fue furor en la televisión argentina, pero dejó todo después de un robo y hoy restaura casas antiguas en Europa: la vida de Manuel Navarrete

Sin proponérselo, Marcelo Tinelli generó uno de los semilleros de talentos más importantes del comienzo de los años 2000. Tal es así que algunos de los participantes fueron sus propios productores: Pedro Alfonzo, quien construyó una sólida carrera actoral y sus propias obras de teatro, como así también Manuel Navarrete, el recordado “pelado” el cual el célebre conductor mantenía unos divertidos intercambios frente a cámara.

A diferencia del marido de Paula Chaves, el exempleado de Ideas del Sur decidió dejar todo y para instalarse en Europa, donde vive hace cinco años con su familia, encontrando un punto de inflexión en trágico un hecho que terminó inclinando la balanza.

El día en el que Manuel Navarrete decidió abrirse un nuevo horizonte

Corría el año 2011 y Manuel Navarrete ya tenía nombre propio en el prime time televisivo, gracias a su carisma y a la visibilidad que le daba Marcelo Tinelli. Pero su llegada a los estudios de Ideas del Sur comenzó de manera casual, ya que un amigo suyo fue generando contactos para ser parte de programas que lograron ser un éxito en la TV nacional. Entre ellos se encontraba Decime cuál cuál cuál es tu nombre, conducido por Nicolás Repetto y producido por Pablo Codevilla. Luego, integró el equipo de trabajo de Feliz Domingo; tiempo después formó parte de Cosa de Locos (Canal 26), hasta que finalmente desembarcó en Ideas del Sur.

En esta línea, logró formar vínculos cercanos con personas del ambiente tales como Silvina Luna, Cecilia “Caramelito” Carrizo, el propio Tinelli, Federico Hope, Pedro Alfonso, Pablo Codevilla y el Chato Prada, entre otros reconocidos personajes televisivos que lograron popularidad en su mayoría por la trascendencia que les dio el histórico presentador de Showmatch en sus programas.

El día que Manuel Navarrete le dijo adiós a Argentina

Aunque el futuro de Manuel Navarrete era de lo más prometedor, un hecho marcó un antes y un después en su vida. En plena fama y con una notoria visibilidad mediática, el productor sufrió un violento robo de su auto cuando se trasladaba con su hijo por Caballito. Si bien este hecho delictivo no fue crucial, si fue lo que lo llevó a tomar impulso para cruzar el océano e instalarse en el Viejo Continente, más precisamente en Valencia. “Acá es distinto. Acá se respeta todo. Acá hay problemas, pero es muy diferente. Acá importan la cultura, el respeto, las leyes. Mi hijo estudia y estamos tranquilos porque no hay tantos problemas de robo como en la Argentina”, explicó en una entrevista en CNN que mantuvo con Ángel de Brito.

Para iniciar una nueva vida junto a su esposa y su hijo Lorenzo, tuvo que resignar no sólo la fama, sino los proyectos de vida que tenían en el país. Su esposa, en aquel entonces era dueña de su propia marca de calzado, tuvo que vender para poder comenzar una nueva vida. “Ella trabajaba muy bien, era como una Guillermina Valdés con los zapatos. Le iba bárbaro y tenía varios locales, pero hay otras cosas que complican mucho el panorama y hace que la balanza se incline”, aseguró.

Es así que, una vez instalados en España, comenzaron un emprendimiento que consistió en la adquisición de siete franquicias destinadas a la venta de pizzas y empanadas. Aunque él no era el encargado de la producción, su tarea era ser el encargado de la logística y del funcionamiento de los mismos. Por aquel entonces, exclamó: “Claro que se extraña mucho la televisión, los amigos, el fútbol, ver a San Lorenzo, hablar con la gente, pero yo le quiero dar otra vida a mi hijo, y acá es posible que la encontremos”.

En la actualidad, Manuel Navarrete se dedica a comprar casas por debajo del valor del mercado, las restaura y las vuelve a poner a la venta o, bien, en alquiler para generar un ingreso rápido. Esta modalidad de negocios, tendencia en Estados Unidos, se convirtió en una verdadera fuente de ingresos haciendo relucir su faceta empresarial y como inversionista. Si bien convive con esa nostalgia por producir un programa en vivo y por lo que le dejó su paso en la televisión, no se arrepiente de buscar una mejor calidad de vida para su hijo y su esposa -quien también se reinventó y lanzó su propia marca de zapatos siguiendo las tendencias europeas-.

