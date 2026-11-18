Un encuentro entre Griselda Siciliani, Leonardo Sbaraglia y Pablo Rago despertó la emoción de sus seguidores, especialmente entre quienes recuerdan la emblemática telenovela juvenil “Clave de Sol”, ya que los artistas compartieron un asado, registraron las imágenes y comunicaron algo especial.

Así fue el encuentro de Griselda Siciliani, Leonardo Sbaraglia y Pablo Rago que emocionó a sus seguidores

Griselda Siciliani, Leonardo Sbaraglia y Pablo Rago se reunieron en Uruguay y en una de las imágenes difundidas en sus redes sociales, los tres aparecieron abrazados, sonrientes, en una escena que rápidamente captó la atención de sus seguidores por los comentarios que decían en los posteos.

Griselda Sicliani//Instagram

La primera en compartir la fotografía fue Griselda Siciliani, quien vinculó el encuentro con “Clave de Sol”, una de las series más vistas de Argentina que marcó a toda una generación de actores y seguidores. La serie fue emitida por Canal 13 en 1987 y contó con un elenco conformado por Pablo Rago y Sbaraglia,Cecilia Dopazo, Viviana Saccone, Emiliano Kaczka, Guido Kaczka y Julián Weich. También integraron el reparto Victoria Onetto, Federico D’Elía, Carolina Fal y Facundo Espinosa, entre otros artistas.

“Siempre serán Lucho y Diego en mi corazón. Los quiero”, escribió Griselda Siciliani en una de sus historias de Instagram, junto a la foto con sus colegas, definiéndose como una fanática de la novela. Por su parte, Pablo Rago también se sumó al recuerdo. “Más feliz no puedo estar mi niña de 8 años fan de Clave de Sol. Anoche comiendo un asado en Uruguay con mis compañeros de elenco”, expresó el actor.

Publicación de Griselda Siciliani y Pablo Rago//Instagram

Después de 40 años, Pablo Rago y Leonardo Sbaraglia volvieron a trabajar juntos

Pablo Rago y Leonardo Sbaraglia volvieron a compartir un proyecto después de casi cuatro décadas de “Clave de Sol”. Ambos actores forman parte de la segunda temporada de Menem, la serie inspirada en la vida del expresidente de Argentina, Carlos Saúl Menem.

Pablo Rago//Instagram

En la producción que está en desarrollo, Leonardo Sbaraglia interpreta a Carlos Menem, Griselda Siciliani a Zulema Yoma y Pablo Rago será un operador político que funciona como enlace del gobierno del riojano y Fernando de la Rúa, en un momento clave de la historia del país.

La docuserie está prevista para el 2027, y según trascendió desde Amazon Prime Video llegará a 240 países. El estreno tiene un condimento extra que reunirá a Pablo Rago y Leonardo Sbaraglia. En este contexto, Rago habló con Catalina Dlugi en “Agarrate Catalina” y expresó su felicidad de trabajar nuevamente con su compañero de “Clave de Sol”.

"Después de 40 años voy a volver a trabajar con Leo Sbaraglia. Desde Clave de sol que no coincidíamos en un proyecto”, expresó el artista y destacó la labor de su colega: "Es un actor de mucho método y se nota".

Leonardo Sbaraglia//Instagram

El asado compartido por Griselda Siciliani, Pablo Rago y Leonardo Sabaraglia en Uruguay terminó convirtiéndose en una postal que revivió uno de los clásicos televisivos y además, recordó a sus seguidores que falta muy poco para la segunda parte de la serie Menem que dará que hablar.