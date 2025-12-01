Una experta en psicología pone el foco en las actitudes que Mauro Icardi tiene con la China Suárez: “No la valora, ni destaca”

Mauro Icardi y la China Suárez vuelven a estar en el centro de la escena con actitudes que generaron el análisis de Flor Rodríguez, una especialista en psicología con mucha presencia en redes. El estudio puso el foco en distintos comportamientos del futbolista hacia la actriz, destacando aspectos que reflejan dinámicas presentes en muchas relaciones.

Una psicóloga puso en evidencia distintas actitudes de Mauro Icardi con la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez protagonizan un vínculo que fue observado por una experta en psicología, quien señaló algunas actitudes del jugador del Galatasaray que llaman la atención. Su mirada se centró en detalles que, según explicó, pueden repetirse en cualquier pareja y que merecen ser identificados.

Luego de la entrevista de la ex Casi Ángeles con Mario Pergolini, la psicóloga Flor Rodríguez publicó en sus redes sociales un análisis detallado en el que puso el foco en las actitudes del jugador hacia la actriz. Según explicó, “la entrevista dejó en evidencia una dinámica de relación que va mucho más allá de lo que vemos en redes y que puede suceder en cualquier pareja”.

En ese contexto, organizó sus observaciones bajo el título “Señales que no deberías normalizar”, donde enumeró frases y comportamientos que, a su criterio, merecen atención. Uno de los momentos destacados fue cuando Mauro Icardi expresó: “Desde el primer día le dejé en claro: soy celoso”. Para ella, esta declaración representa más que una simple confesión. “Evidencia una demanda explícita de control sobre la libertad del otro. Impone condiciones emocionales, lo que puede generar desconfianza y limitaciones”, comentó.

Además, Flor Rodríguez subrayó que este tipo de frases pueden pasar inadvertidas en una conversación, pero que en realidad marcan una pauta de relación. “Los signos de control ya los habíamos identificado en las fotos, ¿recuerdan?”, escribió junto a una imagen donde el delantero aparece abrazando a la modelo desde la espalda.

La frase donde la especialista señaló que Mauro Icardi desvaloriza a la China Suárez

“Seguramente la soportaría en el fondo, ella es muy buena”, comentó Mauro Icardi sobre la China Suárez en el programa de Mario Pergolini. “Utiliza un tipo de comunicación ambivalente, poco clara, donde ‘dice sin decir’ y la deja expuesta públicamente, dejando dudas sobre la bondad de ella”, señaló la especialista. Además, destacó que al exponer el inicio de su relación, en 2021, alimentó el concepto de ‘Tatiana’, hate principal que recibe la actriz.

Por el contrario, la psicóloga señaló que la influencer lo idealiza con frases como: “Deja la vara muy alta”. Otro detalle que remarcó fue la ‘desigualdad y dependencia’ que notó durante la entrevista. “Él se suma a la entrevista con un regalo para el conductor, una camiseta de su club, ocupando así el rol protagonista”, escribió Flor Rodríguez.

En su publicación, la especialista agregó que Mauro Icardi mantiene una “ambivalencia entre el deseo y planes de compromiso”. Para ella, el hecho de que tanto él como la China Suárez hablen de compromiso y de casamiento: “Refleja ambivalencia y falta de claridad respecto a sus proyectos juntos”.

Mauro Icardi y la China Suárez quedaron en el centro de un análisis donde una experta en psicología puso en foco las actitudes del jugador. La especialista señaló que "no la valora, ni destaca", y que estas conductas forman parte de dinámicas que pueden observarse en distintos vínculos.

