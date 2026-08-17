Pato Galmarini sin filtros sobre su historia de amor con Moria Casán: "A Moria la conocí en la cama"

Desde que comenzaron su relación en 2021, Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini se han consolidado como una de las parejas más sólidas de su generación. La historia de amor entre la diva de la televisión y el exfuncionario político tiene raíces que se remontan a hace más de 30 años, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Sin embargo, su amor se consolidó mucho tiempo más tarde.

Cómo se conocieron Moria Casán y Pato Galmarini

El reencuentro entre Moria Casán y Pato Galmarini fue el resultado de una serie de coincidencias y decisiones que surgieron en un momento en que cada uno estaba en caminos distintos. En una entrevista con Héctor Maugeri para Caras TV, el dirigente reveló detalles inéditos sobre los inicios de su relación y cómo fue aquel primer contacto con Casán. “Me pareció un despelote. Pero además de despelote de linda. Una mina inteligente, piola… pero hasta ahí llegué”, confesó el exfuncionario, recordando aquel primer encuentro en la década del '90 durante su participación en el programa A la cama con Moria, conducido por la propia diva. "A Moria la conocí en la cama", lanzó con humor. Por aquella época, estaba casado con Marcela Durrieu y era padre de tres hijos, por lo que, según su relato, tuvo que contener sus sentimientos.

Moria Casán//Instagram

“Yo en ese momento estaba casado con Marcela, mi mujer, con tres hijos. Con lo cual tuve que juntar polenta para no decir lo que sentía”, dijo entre risas. “Ni ella me tiró una ficha ni yo me animé”, agregó, dejando en claro que la atracción quedó en pausa, y ninguno de los dos dio el paso para avanzar en esa dirección.

Sin embargo, tres décadas después, la historia tomó un giro inesperado. Galmarini decidió tomar la iniciativa y volver a contactarla. “La llamé por teléfono y la invité a un acto que íbamos a hacer del deporte y la cultura”, relató, dando cuenta de cómo fue que reavivaron su vínculo. Cuando Maugeri le preguntó quién dio el primer paso en esta oportunidad, el político dijo: “Ella dice: ‘Yo, vos no te animabas, eras medio cagón. Yo me tiré encima y te di un beso en mi casa’. Y la verdad que no me acuerdo. Por ahí no me morí de un paro del corazón de casualidad”.

Pato Galmarini//Caras TV

En cuanto a su vida en pareja con La One, Galmarini contó: “No vivimos juntos, pero estamos dos o tres veces por semana. Conversamos mucho. Yo he ido muy poco al teatro previo a Moria y ahora voy al teatro, me gusta el teatro, me gusta ver a Moria arriba trabajando”.

Por qué Pato Galmarini comparó a Moria Casán con Diego Maradona

Durante la charla con Héctor Maugeri, Galmarini expresó con elogios su amor hacia Moria Casán. “Yo quisiera que Moria fuera mi última pareja, más no puedo pedir que estar junto. Dije eso y no me arrepiento. Moria es única, como somos todos, pero es única en su resplandor, en su bondad, en su cariño”, manifestó y añadió: “¿Sabes cuándo reconozco más a Moria? Caminando por la calle, el cariño y el amor de la gente hacía Moria”. En otro pasaje de la nota de Caras TV, el exsecretario de Deportes describió a la diva: “Es una locomotora con 20 vagones que avanza, avanza y los lleva, la arrastra y si te pones enfrente te pisa”.

Moria Casán y Pato Galmarini//Instagram

Galmarini fue aún más lejos al realizar una comparación directa entre Moria Casán y Diego Armando Maradona. “Yo le digo a Moria, entre nosotros, 'Vos sos Diego, en mujer.' Porque he estado algunas veces con Diego en Italia, algunas, otras acá en la Argentina y Diego era también resplandeciente amoroso para la gente, el cariño caminando y esto es Moria", explicó.

Moria Casán y Pato Galmarini llevan alrededor de cinco años juntos y en cada presentación pública se los observa felices y enamorados. Además, cada vez que uno habla del otro tienen sólo palabras de elogios. La última vez que se vio a la pareja en público fue en el estreno de la serie de Netflix, Moria, que recorre la historia de la diva.