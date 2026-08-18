La trágica vida de la abuela de La Joaqui: “Fue torturada por militares”

La Joaqui sorprendió al compartir aspectos de su historia familiar que marcaron su vida y su manera de ver el mundo. En 2023 habló sobre la figura de su abuela, una mujer que atravesó momentos difíciles y que dejó una huella profunda en su pensamiento, influyendo en su compromiso con las causas sociales y en la forma en que construyó su identidad artística. Su relato aportó una mirada íntima que la conecta con lo colectivo, mostrando cómo esta experiencia se convirtió en el motor de su esencia.

La Joaqui reveló la dura historia de su abuela durante la dictadura militar

La Joaqui, una de las artistas más escuchadas de la escena urbana, sorprendió en 2023 al compartir detalles de su vida vinculad a la última dictadura militar argentina. En una charla con Julio Leiva en Caja Negra, la cantante habló de su abuela, con quien convivió durante una etapa de su vida, y reveló aspectos de su pasado que marcaron profundamente su mirada sobre la sociedad y la política. Su relato se convirtió en un testimonio que conecta lo íntimo con lo colectivo, mostrando cómo influyó en su identidad.

La Joaqui

Durante la entrevista, la artista recordó que su abuela atravesó una infancia difícil, ya que quedó a cargo de sus hermanos cuando su madre decidió irse a vivir con una comunidad indígena. Esa experiencia temprana la convirtió en una figura de referencia dentro de su familia, y más tarde sería también un sostén para ella en sus primeros años de carrera. Sus palabras reflejaron cómo las responsabilidades asumidas desde pequeña marcaron el carácter de su abuela y la convirtieron en un ejemplo de fortaleza para quienes la rodeaban.

Además, La Joaqui relató que Mari fue víctima de torturas en la época de la dictadura militar. “En la época de la dictadura ella fue torturada por militares, todo lo que eso conlleva y todas las cosas horribles que se leen, que se vieron, que se escuchan”, expresó. Según contó, esa historia fue un motor que la impulsó a construir la identidad artística y social que hoy representa. La revelación se transformó en un legado que la artista lleva consigo en cada paso.

En este contexto, destacó que su abuela fue quien le transmitió información y conciencia sobre lo ocurrido en aquellos años. A través de películas y relatos, le enseñó la importancia de mantener viva la memoria y de comprender el impacto de todo lo sucedido. Esa influencia fue decisiva para que la cantante desarrollara un compromiso con las causas sociales y una mirada crítica. El vínculo entre ambas se convirtió en un puente hacia la reflexión y el compromiso ciudadano.

La influencia de la abuela de La Joaqui en su vida diaria

A lo largo de la entrevista, La Joaqui explicó que, gracias a las enseñanzas de su abuela, comenzó a interesarse por lo que sucede en el país y por las decisiones que afectan a las personas más vulnerables. “A la hora de que vaya a asumir una presidencia alguien no me es indiferente, interesarse por tu país y por lo que le vaya a suceder a un montón de personas”, reflexionó. Su mirada se consolidó como una forma de entender la política desde la empatía y la conciencia social.

La abuela de La Joaqui en Got Talent Argentina

Ese vínculo familiar no solo la marcó en lo personal, sino que también influyó en su manera de expresarse como artista. En distintas oportunidades, la cantante reconoció que su música y su discurso están atravesados por la necesidad de representar a quienes no siempre tienen voz, y que esa motivación proviene en gran parte de la historia de su abuela. La conexión entre lo artístico y lo social se convirtió en una característica distintiva de su obra. También señaló que convivir con ella durante un tiempo fue fundamental para comprender el valor del esfuerzo y la resiliencia.

Aunque luego decidió mudarse sola para dedicarse de lleno al rap, La Joaqui siempre reconoció el apoyo y la entrega de su abuela Mari en los momentos más importantes de su vida. Esa etapa compartida le permitió construir una base sólida que más tarde se reflejaría en su carrera profesional. Su testimonio se integra a una narrativa que busca preservar la memoria y transmitirla a las nuevas generaciones.

La Joaqui y su abuela

La Joaqui, al compartir la historia de su abuela, dejó en claro cómo ese vínculo familiar influyó en su manera de ver la sociedad y en la construcción de su identidad artística. La experiencia de una mujer que atravesó momentos difíciles y que transmitió enseñanzas sobre memoria y compromiso se convirtió en un motor para la cantante, que hoy refleja esas influencias en su música y en su discurso.