Juan Alberto Mateyko emocionó a sus seguidores en las redes sociales al dedicarle un sentido mensaje a su hija Rosa por su cumpleaños número 31. El reconocido conductor acompañó sus palabras con una fotografía inédita, en blanco y negro, que retrata un momento familiar de varios años atrás y que emocionó a sus seguidores.

El emotivo mensaje de Juan Alberto Mateyko para su hija Rosa

A lo largo de su trayectoria, Juan Alberto Mateyko se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la radio y la televisión argentina. Sin embargo, en esta ocasión dejó de lado la exposición profesional para mostrar una faceta más personal, ligada a los afectos y a la intimidad familiar. El cumpleaños de su hija se convirtió así en una oportunidad para volver a un instante que marcó su historia.

Juan Alberto Mateyko y su hija Rosa//Instagram

En este contexto, el conductor compartió una imagen en sus redes sociales que muestra junto a Naanim Tomoyko en el momento en que su hija Rosa llegó al mundo. El registro, conservado durante años, adquirió un significado especial al ser publicado con motivos del cumpleaños de la joven. A través de sus palabras, el conductor recordó la felicidad que experimentaron en aquel momento y dejó en claro el lugar central que su hija ocupa en su vida.

“Momentos inolvidables. El día que naciste, Rosa Mateyko. Fue algo que no había explicación. Con tu mami, Naanim Tomoyko, vivíamos algo maravilloso llamado felicidad”, escribió el locutor en la publicación. El mensaje reflejó la profunda emoción que significó para él y para la madre de la joven la llegada de su hija.

Posteo de Juan Alberto Mateyko para su hija Rosa//Instagram

La publicación no pasó inadvertida entre sus seguidores. Muchos usuarios reaccionaron con mensajes afectuosos y destacaron la sensibilidad del conductor para compartir un recuerdo tan personal. También celebraron el vínculo que mantiene con Rosa y la manera en que eligió homenajearla en una fecha tan significativa.

Así es la actual vida de María Rosa, la hija de Alberto Mateyko

María Rosa, la hija de Juan Alberto Mateyko desarrolló su carrera profesional en el ámbito del marketing digital. Actualmente trabaja de forma remota para una compañía cuya sede se encuentra en Nashville, Estados Unidos. Desde allí, lleva adelante sus tareas vinculadas con el mundo de la comunicación y las estrategias digitales.

Su formación académica también fue una parte importante de su recorrido. Rosa cursó una maestría en Barcelona, etapa durante la cual fue distinguida por su desempeño. Luego de completar sus estudios, se incorporó a la empresa en la que continúa trabajando hasta el día de hoy.

Juan Alberto Mateyko y su hija Rosa//Instagram

A diferencia de su padre, cuya carrera estuvo siempre ligada a los medios de comunicación y a la presencia pública, Rosa eligió construir un perfil más reservado. Su actividad se desarrolla principalmente en el entorno profesional y, según contó Juan Alberto Mateyko en distintas oportunidades, logró consolidar una trayectoria propia basada en su preparación y esfuerzo.

El mensaje de cumpleaños permitió conocer un poco más sobre la relación entre ambos y sobre la importancia que Rosa tiene para el conductor. Con una fotografía cargada de recuerdos y una declaración atravesada por la emoción, Juan Alberto Mateyko celebró la vida de su hija, quien cambió la suya para siempre.